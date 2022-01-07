晚期肝癌別放棄！組合或多線治療有機會助延命

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝癌5大高危險群！B、C肝帶原者是第一名
台北慈濟醫院醫務部主任王嘉齊醫師說，肝癌的高危險族群主要是來自B型肝炎、C型肝炎的帶原者，B、C肝會讓肝臟不斷發炎導致「肝硬化」，而肝硬化就是肝癌的前奏曲。
「民國七十三年開始新生兒全面施打B肝疫苗之後，40歲以下B肝帶原人數有明顯的下降，再加上B肝、C肝抗病毒藥物的治療，經過治療，慢性C肝可以痊癒，慢性B型肝炎可以控制，目前肝癌的發生率有日漸下降的趨勢。」王嘉齊醫師說。
像是作家「苦苓」，近期就發現自己罹患肝癌，不但有14.5公分的腫瘤，體內更存有400萬隻B肝病毒，提醒大家治療B肝與預防肝癌的重要。
肝癌高危險群
- B型肝炎帶原者
- C型肝炎帶原者
- 肝硬化
- 有新陳代謝相關的脂肪肝疾病，如糖尿病、肥胖合併脂肪肝
- 肝癌家族史（三等親內有肝癌家族史，如父母、兄弟姐妹、祖父母、叔伯姑舅姨）
免疫組合療法是治療肝癌新曙光
不過即使知道自己是高危險群，還是有可能錯過肝癌的警訊。王嘉齊醫師表示，因為肝臟只有外面包覆的膜有神經，所以初期肝癌大部分沒有症狀，要到腫瘤長大、壓迫到外膜的神經，才會開始有症狀，如果沒有定期追蹤，當症狀出現時，大多已經是肝癌的中晚期。
當進入肝癌晚期，大多數難以手術切除，標準治療方式是系統性藥物治療（systemic therapy），包含標靶和免疫治療，口服標靶藥物副作用雖不會太嚴重，但比較會影響生活品質，例如手足口症，會造成皮膚紅腫、刺痛脫皮。王嘉齊醫師說，有些病人如果在手部、腳底破皮，走路會痛、活動會受限制，影響日常生活；也有些人會有腹瀉、疲倦、血壓高等狀況。
「最近幾年，肝癌藥物治療有很大的進步，因為有多種新的藥物可以使用，不只有第一線藥物，若治療失效時，也有第二線、甚至多線藥物治療的選擇，除了標靶之外，還有免疫的藥物。除了使用單一藥物，也發現組合不同機轉的藥物可以增加療效。」
王嘉齊醫師說，使用不同機轉的組合藥物，效果能加強，像目前第一線的組合治療是以免疫藥物加上抗血管新生標靶藥物，相對單一標靶藥物來說，治療效果比較好，且病患的平均存活時間也比較長，少部分病友甚至能達到「完全反應」，也就是腫瘤完全消失。
目前常用的肝癌分期「巴塞隆納」（BCLC）分期，可依據肝癌期別，決定治療方案的選擇，也可用來預測肝癌的存活期和預後。2021年11月最新的版本中，更新了晚期肝癌的平均存活期，由原先的平均約11個月存活期，有機會延長到2年。
臨床就有一名老先生的肝癌已經到晚期，腫瘤侵犯到肝門脈，是非常嚴重的情況。嘗試一次免疫療法的療程後，因為經濟考量沒有繼續使用，但腫瘤明顯縮小，經過2年的追蹤都很穩定，現在還持續追蹤中。
戰勝肝癌要趁早！目前健保有給付肝癌第一線標靶藥物，但需要事先申請核准才能使用，而新的組合藥物尚未給付，除了期待政府多給予照顧之外，醫師也呼籲病友一定要給自己信心，與醫生相互配合，即使中晚期肝癌也別放棄，目前因為新的藥物選擇很多，組合療法或多線治療都有機會為生命開啟無限可能。另外，肝癌高危險群則要定期追蹤，以利早期發現，早期治療。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。