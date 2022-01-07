特企／好想出國！戴上和風寅年口罩勾起日本回憶

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底色月河藍代表著富士山下河口湖的清澈水域，湖水中性魅力卻又不失神秘的優雅，涼爽而清新，並詮釋出活潑、俏皮形象，是白皙女孩必備的走春吸睛武器，口罩上的最有象徵性的寅年萌虎迎春，能帶來一整年的好福氣，一起迎接2022年的新挑戰！
「長春花藍」立體醫療口罩－好人緣
2022年Pantone代表色由優雅的「長春花藍」，融合藍色的沈穩和紫色的活潑，象徵著在疫情之下，也要活出自我、保有創造力，兩色混合出的新色調再搭配浪漫和風花朵，戴上簡直仙氣爆表，一秒擁有好人緣的桃花運，人見人愛好人緣指數UPUP！
「和風開運」立體醫療口罩－好財運
即便過年路上都是紅色系，你還是可以藉由選擇沈穩一點的配色、閃耀一點的細節，來創造屬於自己不一樣的風格。跳脫大喜大氣的紅色，充滿高級感的和風元素自帶時尚氣場，絕對能讓你成為朋友合照的時尚焦點，搭配質感紅與閃亮的金，代表著財運滾滾來！
「富士新春」立體醫療口罩－好運氣
男士必備高質感與高飽和色彩的搭配低調的富士山，展現出神秘、優雅且深奧的感覺。戴上它，就讓你自帶氣場，一出場就是吸引目光的焦點！搭配正裝或休閒服飾都適合的經典藍與金色，既時尚又有自信，給人一種成熟穩重的安定感，也能在新的一年帶來好運氣。
立體口罩造型完整包覆，人臉和口罩間有足夠的呼吸空間且不易脫妝，幸福物語和風寅年限量版，首波加贈每盒淺草寺小金龜御守乙個，長春花藍 、和風開運、花開虎貴、富士新春四款口罩款式，代表著錢龜的四個寓意，招來好人緣、好財運、好福氣、好運氣，讓您在過年來臨前，可以提前最時尚的過年禮盒或者2022年伴手禮，同時也能享受濃濃的日本回憶，限量發售絕對要搶要快！