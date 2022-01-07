《單身即地獄》宋智雅承認整形 「迷人部位」假的沒錯！
南韓實境節目《單身即地獄》找來12位優質單身男女搞曖昧，目前播至6集，尚未有人配對成功，人氣女王宋智雅拒絕完崔時訓後，將面臨金賢中、車炫承的抉擇，複雜四角戀引起話題之外，宋智雅整形也備受討論，但她早在2019年就已承認動過鼻子。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-07 11:56:48｜2022-01-07 12:02:51
宋智雅身高163公分、體重44公斤，畢業於漢陽大學舞蹈系，她透露就讀藝術高中時，因為太辛苦曾有脫髮現象，原本打算專攻芭蕾舞，最後因身體不便，改學韓國傳統舞蹈。她是知名美妝YouTuber，因《單身即地獄》關係名氣水漲船高，頻道與IG從93萬、122萬，現已飆到138萬、196.5萬訂閱與追蹤數。
宋智雅名氣暴增，但不少觀眾質疑她是「修修臉」，但她早在2019年就拍影片回應外界的整形疑問，宋智雅坦言很多人問她整形問題，「說真的，讓我感到很不舒服」，她承認只動過鼻子，嘴唇是靠化妝非打填充物，至於眼睛因為一大一小，宋智雅否認割雙眼皮，也不打算矯正，認為這是她的魅力之一。
除了高顏值，她凹凸有致的身材是靠飲食與運動，每天只吃一餐，多年來體重都維持44公斤。此外，宋智雅也曬出爸爸的照片，從父親的長相也可判斷，宋智雅好基因應是遺傳，才會有著讓人稱羨的深邃輪廓。