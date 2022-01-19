「除臭布新」神助攻！做對「這一步」虎虎生風旺整年

這兩年受到疫情影響，許多民眾紛紛表示「悶壞了」，大家都引頸期盼趁著新年新氣象來開開運。然而每年都在談開運小撇步，也按部就班將住家除舊布新，但感覺卻似有似無，原來是這些看不見的細節，打壞財神進家門的步調！
生活中心/綜合報導
2022-01-19 11:00:00
冬天氣候潮濕，加上衣服較為厚重，有些人懶得收衣服，放在陽台佛系晾乾，結果正當要穿的時候，除了散發出一股潮濕味，甚至會有尷尬難聞的悶臭味，再者，每天穿梭在公共場合，衣服難免附著許多看不見的細菌，若回家沒有妥善清潔，可能進一步散播到居家角落，連帶影響身體健康。專家指出，細菌的孳生速度是非常快的，每8小時就能滋生1000萬倍，而衣服洗過還是會臭的原因，亦是因為人體的皮脂油脂汗漬「氧化」殘留在衣物上，運動量大容易出汗的族群尤其明顯。
身上氣味不好，增加人與人之間的距離，恐讓財神爺離你而去。眼睛看不到的２大細節別再忽略，這些細節也打理好，把好人緣、健康、好運勢一次搞定到位吧！
要解決上述問題，衣物清潔可以著重抗臭效果及抗菌持續力。蒐集媽媽社團或群組們討論最多的，就是日本連續7年銷售NO.1的ARIEL。深入了解發現，ARIEL添加了「抗氧化配方」能夠防止臭味的來源，將衣服總是曬不乾的悶臭問題KO，真正還原「乾淨的味道」！
另外，ARIEL除了有驚人的洗淨能力，在洗衣同時還能清理洗衣槽，近期更推出首創的碳酸發想科技配方，利用微氣泡深入纖維底層，才剛上市也同樣造成主婦群組的討論，像是「老公沾染汗垢的襯衫領口」、「一沾到就超顯眼的白衣」、「總是玩得一身髒的小孩衣物」，都洗的很乾淨，讓人大呼「用過真的回不去」、「抗臭效果很可以耶！洗一次就夠了」！
除了罐裝洗衣精，如果年前有大量洗衣量的同時，許多媽媽也推薦直接「丟一顆」，就能夠輕鬆洗好整桶的洗衣膠囊！一次將寢具、窗簾、沙發套、床單等一次深層洗淨，相當方便省事。
許多網友分享，最怕室內因通風或光線不足產生異味，對此，ARIEL抗菌抗氧化洗衣精、洗衣膠囊也針對不同曬衣環境推出室內晾衣配方，強化抗臭效果，微香配方帶來更加清新淡雅的嗅覺感受。
過年快到了，年底業績、年終考核、尾牙抽獎等接踵而來，想要鴻運當頭得提早準備，從ARIEL開始你的運勢第一步，打擊看不見的威脅，做到真乾淨，真開運！
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