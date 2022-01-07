杜汶澤被醫生建議「打高端比較安全」　背後原因曝光

港星杜汶澤來台long stay 1年多，昨（6日）在臉書更新近況，透露3月將飛到英國拍攝節目，醫生建議先打疫苗，而且指名「高端比較安全」，他分享背後原因，並說：「你看，我跟台灣就是有緣，連疫苗也只能打台灣出品的！」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-07 12:46:39
杜汶澤表示，香港的家庭醫生告訴他，赴英國前一定要先施打疫苗，「我問打什麼，他說我2012年患過米勒費雪症候群，免疫系統試過受損，打高端比較安全」，杜汶澤說英國又不承認，必須隔離，醫生回「我承認」，讓他直說：「好煩！」
此外，杜汶澤還問醫生，如果他人在香港打什麼品牌，對方回「如果還在香港那不是打給醫生，你應該打給律師」，令杜汶澤又說「好煩」，儘管不停揶揄，杜汶澤還是乖乖到臺大醫院接種高端疫苗，「你看，我跟台灣就是有緣，連疫苗也只能打台灣出品的！」
根港媒報導，杜汶澤近來不小心感冒，日前突然出現四肢麻痹、平衡失調等症狀，醫生診斷他患有「米勒費雪症候群」（Miller Fisher），是一種可能會出現四肢癱瘓、呼吸衰竭等症狀的罕見疾病，嚴重者會窒息致命。
對此，經紀人表示，杜汶澤目前情況沒那麼嚴重，仍繼續在家養病，也有抽血送美國化驗，檢查嚴重程度，預估兩個星期至半年才會完全康復。（編輯：楊穎軒）