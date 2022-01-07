桃園疫情延燒！侯友宜籲唱歌戴口罩 超前部署「2措施」
桃園機場群聚案進入社區！昨（6）日再增4人確診，包括1名桃機女保全及3名金嗓歌友會會員，新北市長超前部署「2項措施」，一為部分篩檢站將在周末加開，二為要求特定人員全面接種第三劑加強劑疫苗，除此之外，也呼籲全市民不論唱歌、拍照不分室內外都不將口罩脫下。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 13:09:37
新北市和桃園市為界接城市，此次桃園機場群聚案擴大，讓新北市長侯友宜於今（7）日一早市府團隊召集相關單位進行「防疫應變會議」，呼籲中央重新檢討高風險國家名單以及入境相關規定。
新北市長侯友宜稍早在臉書發文緊急請市民，「要戒慎恐懼，有備才能無患」，即日起無論拍照、唱歌時，只要是在無法保持距離的場合，不分室內室外，請務必戴上口罩！進出任何場所，也ㄧ定要落實實名制，把各項個人防疫做好。
除此之外也超前部署「2項措施」，第一項為新北市為了有效防堵疫情，部分篩檢站將於周末加開篩檢時間，只要民眾有疑慮，都可以前往篩檢站進行篩檢。第二項則為，新北市針對防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員，已經要求全面接種第三劑加強劑疫苗，同時呼籲已經符合接種第三劑資格的市民朋友，趕緊接種加強劑，才能夠為自己爭取足夠的保護力。（編輯：鍾怡婷）