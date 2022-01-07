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改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬今動土

▲新竹縣長楊文科(中)出席科環路拓寬工程動土典禮。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科(中)出席科環路拓寬工程動土典禮。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-01-07 13:57:16

竹科周遭交通一直都是新竹鄉親最關心的問題，隨著竹科一、二期寶山擴建計畫的推行，寶山地區交通負荷量勢必更大，新竹縣長楊文科與縣議員邱振瑋、寶山鄉長邱坤桶等人積極奔走協調，促成寶山科環路拓寬工程，今(7)日舉行動土典禮，由科學園區管理局補助總經費4億692.9萬元，預計明年(2023)下半年完工，可望有效紓解上下班尖峰進出竹科的大量車流，提升地方道路服務品質。

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新竹縣長楊文科表示，科學園區的發展必須和地方結合，感謝寶山鄉公所、代表會、縣議員等人的團結合作，爭取到經費和工程項目，這次的工程經費全由中央負擔，後續他會整體規劃寶山鄉的交通，也特別和科管局達成共識，未來所有要新闢的道路，只要是地方負責的配合款，竹科就負擔其中二分之一。他也請寶山鄉親繼續支持縣府和鄉公所，他全力服務鄉親，輸血割肉、無怨無悔。

新竹縣議員邱振瑋指出，科學園區周邊寶山地區的道路都塞車，他在寶山一期擴建計畫徵收時，就大聲疾呼一定要拓寬寶山周邊科環路、高速公路橋下等道路。科管局以往僅負責園區內的道路交通，現在則是和地方合作，共同改善周邊聯絡道路，感謝科管局的協助。

寶山鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區的重要道路，原本道路乘載量已不敷使用，加上科學園區一、二期寶山擴建計畫正執行中，擴建完成後道路勢必更加壅塞。「新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路(科環路)拓寬工程」可有效紓解地區道路車流及分散旅次，並大幅提升新竹科學園區南北向聯外交通的便利性，帶動區域發展，園區內員工和周邊地方居民皆可受益。

拓寬工程路段北起科環路與力行三路路口，南至大雅路與大雅路二段103巷路口，改善道路全長1820公尺，不同路段分別拓寬為24公尺和27.5公尺，工程範圍全區執行路基和鋪面改善，工程期間同步協調電力、電信、第四台、路燈等各管線單位，進行部分路段的示範管線地下化，促進景觀和行車安全。工程總經費4億692.9萬元，由科技部科學園區管理局補助，工程採分段施工，施工期間仍維持車輛正常通行，工期570個日曆天，預計明年下半年完成。

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