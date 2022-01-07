Kia 2021 年銷訂單破 5,800 張！年成長 40% 創新高
Kia 總代理台灣森那美起亞在 2021 年面對疫情挑戰，仍逆勢成長，繳出亮眼的銷售佳績！2021 年 1 至 12 月份 Kia 乘用車與商用車全車系，累計銷售訂單突破 5,800 張，總銷售訂單數與不僅與去年同期相比成長超過 40%，更創下有史以來最佳年度銷售成績！其中 Carnival 截至目前為止累計接單已近 1,700 張；Sorento 累計訂單已突破 850 張； Picanto 2021 年仍以領牌數達 1,441 台的銷售佳績，不僅創下年成長率達 15%，更榮登 2021 年同級進口小車銷售冠軍！展望 2022 年，Kia 邁入品牌全新紀元，將以全新的品牌精神「Movement that inspires 移動．啟發人心」，在產品、通路、銷售與服務等各個面向全面升級。
2GameSome - 有車賞
2022-01-07 14:25:00
2021 年 Kia 再創歷史新高銷售紀錄 ，2022 年 Kia 品牌新紀元全新展開
為迎來 2022 年的 Kia 品牌新紀元，台灣森那美起亞特與台北 101 跨界合作，自 2022 年 1 月 10 日至 1 月 28 日，Kia 智慧電能跨界休旅 EV6 將於台北 101 辦公大樓 1 樓展示，敬邀所有喜愛 Kia 的消費者們，親臨現場搶先鑑賞 Kia 全新品牌鉅作的的魅力，一同感受「Movement that inspires 移動．啟發人心」的品牌精神。