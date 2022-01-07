疫情嚴峻工作受影響 鍾欣凌曝《我的婆婆2》拍攝進度
女星鍾欣凌因演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》成為「全民婆婆」，還獲得去年金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，一舉再次順利封后。她近日代言奶粉聊到現況，「因為疫情關係，許多原本預訂的工作都有些延遲，去年比較多客串的戲劇演出，而今年實境秀節目將進行錄製。」並透露了《我的婆婆》第二季和電影版的進度。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-07 14:17:48｜2022-01-07 14:25:31
《我的婆婆怎麼那麼可愛》在2020年播出後引發全民追劇熱潮，收視率超好讓第二季和電影版也馬上被敲定，但後來因為疫情嚴峻，拍攝進度被一延再延，對此鍾欣凌透露希望《我的婆婆2》和電影版今年都能順利按照計劃開拍。至於即將要來到的農曆新年，鍾欣凌說原本想到花東出遊，但害怕搶不到車票，到台北近郊又怕塞車，因此想在台北找間飯店入住，帶著全家一起游泳迎接虎年。
這次接下奶粉代言，鍾欣凌想起了已故的爸爸，她感傷地說：「回想起父親在世時，因為生病讓我們非常煩憂，看著老爸身體一天天的消瘦，醫生又囑咐不能食用太多胺基酸類的東西，當時在演藝工作與醫院間奔波，每天腦海浮現著如何為老爸補充營養的問題，幸好當時經好友建議可以試試紅牛奶粉補充，讓老爸營養均衡，幫我們解決了許多營養保健的問題，看著老爸身體不適減緩，讓我感到欣慰，也讓我很驚訝兒時的奶品，有著如此豐富的營養，巧合的是紅牛奶粉也在此時來邀約，我相信這是老爸的安排也是緣份，感念老爸因而開心接下代言！」
本週日﹙1月9日﹚在北市府市民廣場有「公益心環保情扶輪攜手向前行」愛心園遊會，現場有近百家的全國社福團體設攤義賣募集善款，期望在農曆新年前夕為需要幫助的朋友得到援助，紅牛奶粉也會設攤義賣捐出所得獻愛心，雖然鍾欣凌因工作因素無法出席，但仍呼籲大家共襄盛舉，一起做善事。
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