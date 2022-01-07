▲ KYMCO 連 22 年蟬聯市場第一！Ionex 堪稱電車成長王

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回顧動盪的 2021 年，光陽工業執行長柯俊斌表示：「從第二季開始衝擊市場的 Covid-19疫情，讓整體市場大幅縮減，較去年同期減少 4.9萬輛，6 月份更一度跌至僅有 47,171 輛的年度低谷；第三季雖因疫情趨緩、疫苗普及率逐步提高，讓市場買氣緩步回升，累積銷售量約 20.6 萬輛，可惜是復甦速度不夠迅速，讓第三季較去年同期萎縮 27.4%；第四季則受惠振興五倍券振興消費、北北桃電動車補助加碼、七期燃油車補助即將截止，股市也來到前所未有的高點，帶動整體市場消費，買氣雖然成功催出，但受到各種原物料短缺，車輛製造速度趕不上交車，因此第四季整體仍較去年同期所縮 28.51% 之多。」
電車市場大洗牌 Ionex 八月啟動尊榮換電發表後四月攻勢猛烈急起直追 躍升電車第三
燃油機車與電動機車的市場佔比表現，2021 年累積數據為 87.93%：12.07％，在政府大力推動淨零減排政策下，電動機車市場佔比重回雙位數。其中最值得關注的光陽 Ionex 為電動機車市場注入活水，自三月重磅發表Ionex 3.0 後，Ionex 在疫情趨緩後陸續上市多款新車， 2021 年末四個月呈現暴風式成長，以 9 月單月 216 台銷量對比 12 月單月 945 台，成長率達 337.5%，截至 2021 年底更累積高達 2,914 輛優異成績，以電車第三之姿超越 PBGN 聯盟旗下四個電動機車品牌（中華 eMOVING、摩特動力 PGO、山葉 Yamaha 以及台鈴 SUZUKI），成為 2021 年電動車成長之冠。
年末 12 月各大品牌陸續祭出優惠方案搶市，Ionex 以「超級享」方案回饋所有消費者，12 月單月銷量就逼近千輛大關，與宏佳騰僅差 3.2 個百分點，強勢威脅 PBGN 聯盟成員。根據交通部監理所掛牌數據，Ionex 在台中市已成功超車宏佳騰，在南投縣更以超過四倍的銷量直衝第一，Ionex 在中台灣已攻破 PBGN 聯盟防線，往市場第一之路邁進。
購車補助政策轉向 2022年買氣預估更趨保守
綜合整體條件與環境因素，預估今年台灣機車市場總量僅為 72 萬輛，但在政府購車補助仍偏重電動機車的狀態下，電動機車市占率將微幅成長，燃油車總量預估 62.4 萬輛（86.7%）、電動機車總量預估為 9.6 萬輛（13.3%）。」