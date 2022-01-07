「跨越國界的人權火炬」海報展　陳其邁、陳菊觀展

國際特赦組機台灣分會與國家人權委員會，共同於高雄捷運美麗島站舉辦「跨越國界的人權火炬」海報展，高雄市長陳其邁（7）日與監察院長兼國家人權委員會主委陳菊一同參觀海報展，陳其邁特別感謝國際特赦組織與國家人權委員會，讓人權的星火一棒接著一棒。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-07 15:58:52
陳其邁特別感謝花媽市長過去的帶領，在其高雄市長任內就在高雄設立人權委員會，推動各項運動與落實保障人權，讓我們在追求人權的道路上能有無比堅強的勇氣與更堅定的步伐，這次海報聯展也帶大家回憶人權不是從天上掉下來，而是一步一步團結並行，才能保障人權，讓每一個台灣人民都能在自由民主的土壤上盡情奔放，享受作為一個人的尊嚴與最基本的生活權利。
他感謝國際特赦組織長年關心台灣人權發展，在台灣民主運動最困難時給予台灣最堅定的支持、最大力的協助，相信以台灣過去累積的經驗，從過去接受援助的輸入國，現在也能作為以人權為價值的輸出國，幫助其他國家當人權受到壓迫、受到不公平對待，能夠把台灣經驗與其他國家分享，人權作為一個普世價值，也是高雄城市的價值。
國際特赦組機台灣分會與國家人權委員會共同舉辦「跨越國界的人權火炬」海報展，即日起至2月6日在高雄捷運美麗島站展出，此次海報以人權為主題，一共展出72幅海報，內容包括「寫信馬拉松」個案、藝術家創作反對性別暴力的倡議作品、國際特赦組織60週年之藝術家創作，以及與美麗島事件相關的珍貴歷史文件照片。