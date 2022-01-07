查沒品維尼IP抓到李柏璋　認了黑球員約炮遭起訴

外號「台獨機關槍」的李柏璋，一個多月前遭網友質疑，利用「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，替涉嫌家暴高嘉瑜的林秉樞帶風向，當時李柏璋否認自己是網軍，但「CrazyWinnie沒品維尼」去年初也在PTT棒球版影射統一獅球員潘傑楷約炮挨告，檢警追查IP後抓到李，李坦承使用「CrazyWinnie沒品維尼」帳號發文，台北地檢署今（7）日依加重誹謗罪起訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-07 16:19:24
去（2021）年11月30日，高嘉瑜遭男友林秉樞家暴曝光後，林秉樞過往的黑歷史全被起底，不過，「CrazyWinnie沒品維尼」也在PTT發文帶風向，企圖幫林秉樞洗白，卻引發PTT網友質疑「CrazyWinnie沒品維尼」過去常在棒球版黑球員，其實就是李柏璋的網軍。李柏璋還為此發聲明否認自己就是「CrazyWinnie沒品維尼」，還聲稱只要一查IP，就知道帳號是誰持有的。
由於「CrazyWinnie沒品維尼」涉於2021年1月間，在棒球版發表「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」系列文章，內容提到有位球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」、「當事人去年最精彩的一球，我想大家絕對都還印象深刻。就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY」。
被影射的統一獅球員潘傑楷提告，檢警追查IP抓到是從李的手機登入PO文，李到案後坦承是他發的文，李辯稱要保護消息來源，也沒有提供球員與妹妹的截圖，檢方依加重誹謗罪起訴。