不只船變大！海軍塔江艦火力、偵蒐能力更勝沱江艦

海軍沱江軍艦、塔江軍艦今 (7)日在基隆海域首度公開「同框」動態操演，兩艘飛彈巡邏艦被海軍視為不對稱作戰武器，藉由這次同框操演讓國人能夠比較兩型艦差異。
記者呂炯昌／基隆報導
2022-01-07 17:40:58｜2022-01-07 17:41:59
2012年龍德造船廠贏得海軍高效能艦原型艦合約，建造沱江級巡邏艦原型艦，命名為沱江軍艦，塔江艦為「高效能艦艇後續艦」首艘量產艦。沱江艦長60.4公尺、寬14公尺、吃水2.3公尺，排水量600噸；塔江軍艦長65公尺、寬14.8公尺，排水量685噸。
在武器方面，沱江軍艦可搭載16枚制海飛彈，包括雄風二型與雄風三型飛彈；塔江軍艦可攜帶12枚制海飛彈，另可攜帶16枚海劍二型防空飛彈。火炮方面，2型艦都有76公厘快砲、攔截反艦飛彈用方陣快砲，但是塔江軍艦使用新型方陣快砲Block 1B型，具備攔截水面快艇等攻擊的反制戰力。
雷達系統方面，沱江艦為CS/SPG-6N射控雷達；塔江艦則有STIR射控雷達與中科院研發的海蜂眼雷達。反潛裝備方面，沱江艦有Mk32三聯裝魚雷發射管2座、拖曳式聲納；塔江艦則沒有反潛裝備。塔江與沱江艦的電戰系統皆為CS/SWR-6電偵系統與內崁式干擾器12具。