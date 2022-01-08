《劇場版FREE! 男子游泳部前篇》邁向最終完結　粉絲爭睹

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尤其本片刷新系列電影最高票房，也讓製作委員會衷心感謝粉絲的大力支持，並透露：「本片從最初上映起，就因為各項原因導致延期，而且也因為近來的形勢，讓製作過程遇到許多困難。不過，為了向等待我們的粉絲，傳遞出片中前所未見、最棒的風景，聲優與工作人員們團結一致努力工作，終於迎來了作品的完成。從電視動畫系列開播到現在，已經過了八年時間。在這漫長的歲月當中，大家對本作的熱愛、支援、應援的心意，對我們來說就是最大的鼓勵，大家的聲音成為我們堅定邁出每一步的勇氣。對此，我們表達衷心的感謝。」
適逢《劇場版FREE! 男子游泳部–the Final Stroke–前篇》即將在台上映，台灣片商為了回饋忠實影迷一路以來的支持，精心準備「超值預售票」與「戲院入場特典」來犒賞觀眾。「超值預售票」只要250元，包含電影交換券一張，以及角色珍藏透卡一張（共分為七瀨遙、松岡凛、橘真琴三款，並可指定款式），從7日起在博客來售票網、金石堂網路書店、安利美特線上商店三個網路通路開賣，12日起也將在安利美特台北總店實體通路獨家販售，每張款式數量有限，售完即止。「戲院入場特典」部分，凡是在上映戲院開放購票場次起，購買本片電影票乙張，即加贈電影明信片，共分AB兩款，每款3張入，隨機贈送。數量有限，贈完為止，請觀眾務必把握搶購良機。
這部由「京都動畫」打造的最新青春熱血力作《劇場版FREE! 男子游泳部–the Final Stroke–前篇》，即將在1月21日於全台熱血上映。本片劇情描述以世界為目標的七瀨遙，這次前往的全新舞台，是過去曾造訪過的夢想之地──雪梨。在啟程前的短暫休息時間當中，遙偶然遇見曾在日本選拔大會中的對手，並展現出自己的鬥志。而在這次的雪梨大賽中，一群來自世界各地的選手，即將展開最激烈的競爭。在懷抱夥伴們心意、並登上世界頂點的過程中，他們又將會有什麼樣的全新感受？他們又是為了什麼原因而游泳？眾人面對水的熱血奮戰，即將在此展開...！欲知本片最新消息，請上電影官方部落格http://cciitw.pixnet.net與臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld查詢。（編輯：楊穎軒）