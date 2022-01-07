搞烏龍？小米手機遭疑「文字審查」外媒曝：過濾不當廣告
國家通訊傳播委員會NCC昨（6）日發布報告，指出小米10T手機有「文字審查」狀況，消息披露後掀起軒然大波。小米官方昨（6）晚嚴正火速回應：「小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為」，慎重否決NCC文字審查的說法。而去年9月立陶宛爆出小米10T手機內建文字審查功能時，外媒XDA-Developers跟進實測認為應是烏龍一場，因為在所謂的「審查名單」中，連「小米、小米手機、影片下載」等關鍵字也在列，XDA認為小米沒必要審查自己，猜測該份文件應是廣告過濾器。小米也解釋，NCC所指的「比對檔案」，是用來管理廣告商的投放內容。
生活中心/綜合報導
2022-01-07 18:04:09
立陶宛國防部網路安全中心去年9月揭露，小米在歐洲販售的小米10T 5G手機，內建「文字審查」功能。NCC立即針對國內販售的小米同款手機進行檢測，指出手機內7款App，會透過伺服器下載可進行比對過濾的檔案（MiAdBlacklistConfig），該份檔案中的比對詞彙達2多筆，恐有阻絕連網或回傳瀏覽行為的疑慮。
在立陶宛發布這份資料後，外媒XDA-Developers當時便立即跟進實測，可結果卻是大打臉。根據XDA報導指出，確實在小米11 Ultra的《 Mi Video》App找到「MiAdBlacklistConfig」比對檔案，雖然內容有涉及宗教及政治的敏感詞彙，但卻有更多無關兩者的詞彙，且絕大多數是與性愛、色情及其他智慧手機品牌有關。
外媒Xda列舉其中幾個詞彙，像是「下載影片、小米、小米手機」均在列，合理判斷小米沒必要審查、阻絕自己。外媒Xda進一步表示，這份比對檔案明顯是用來過濾App中低俗或不適宜的廣告投放，因此認為小米手機在安全性方面並沒有問題。
針對NCC「文字審查」的說法，小米在第一時間也嚴肅回應：「我們再次重申，小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為」，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。
小米也提到，NCC報告內所指的MiAdBlacklistConfig檔案，是用來管理廣告商在小米自有App中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。這在智慧型手機與社群網站管理中，都是很常見的做法與規範。小米最後也強調，用戶隱私安全是品牌的奮鬥方向，將以最高標準經營，且會遵守本地和區域的法律規範。