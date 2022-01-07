懶人也能辦年貨？Uber Eats 佛跳牆、和牛30分送達

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盤點年貨品項，優市嚴選七大名店佳餚，包含饗城珍品佛跳牆、呷七碗米糕、新東陽湖南臘肉、雙月食品煲湯、黑蒜烏骨雞湯、烏魚子、年糕，準備經典功夫菜超輕鬆！
老饕必買高檔食材
過年必備山珍海味，如龍蝦、鮑魚、生食級貝柱、日本宮崎A5熟成和牛、日本福岡冷凍明太子等，為團圓餐備足高檔饗宴！
春節送禮虎氣到
健康補品是疫情期間的人氣商品，優市精選滋補的雞精、蜆精、冰糖燕窩、養蔘飲等各式健康禮盒；另外也有網路高討論度的人氣禮盒，如美心鋪鋪發酥餅禮盒、曲奇四脆、吳寶春幸福一口甜牛軋糖虎年禮盒、胡同燒肉元氣豬肉條禮盒。
開春布新福虎生風
除舊布新總覺得家裡少了年味？優市開運年貨從小春聯、紅包袋、鳳梨水晶蠟燭、過年旋轉糖餅盒到趣味搓搓樂通通有，隨時可以為年節營造應景氛圍！
除了豐富的年節食材、物品，Uber Eats 優市還準備了總計百萬優惠金推出優市三大好康，包含人人有獎的優市「專屬刮刮卡」，有10名頭獎幸運兒各可獲得888元優惠折抵；優饗方案會員輸入優惠序號，首購生鮮雜貨享有一次5折優惠、非首購生鮮雜貨的會員也有2次75折優惠；以及下單即有機會拿到限量 Uber Eats 虎年紅包袋。
歡慶農曆春節倒數不到一個月，籌畫新春年貨、年菜零嘴與新年布置更是準備重點。Uber Eats 優市網羅春節精選年貨商品，從經典年菜佳餚到人氣新春禮盒都能在 Uber Eats App 一鍵下訂，輕鬆拿到商品。無論你想在家大展身手準備團圓菜、除舊布新打造饒富年味的居家環境、或是臨時登門拜訪親友急需準備新春禮盒，Uber Eats 優市都能滿足你的需求，即時備貨沒煩惱！
2021年第三季推出的 Uber Eats 自營超市「優市」目前已經開展5家，包含中山、內湖、中和、新店，以及三重，能滿足近9成位於雙北民眾的生鮮採買需求。新春期間維持24小時不間斷營運服務，隨時滿足民眾自煮、送禮的需求！