罵健身工廠「卑鄙、富二代」挨告　館長被判無罪

館長陳之漢想南下拓展旗下成吉思汗健身房版圖，前年10月間在直播中多次指控健身工廠以「兩倍價錢搶租」、「卑鄙」，遭健身工廠母公司柏文公司依公然侮辱、加重誹謗、妨害營業信譽等罪嫌提起四件訴訟，橋頭地院今（7）日宣判其中兩案罪證不足，館長陳之漢無罪，另兩案則判自訴不受理。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-07 19:03:36｜2022-01-07 19:07:00
柏文公司提告指出，陳之漢於民國108年10月17日基於公然侮辱、加重誹謗之犯意，在YouTube直播時發表「健工打給屋主以兩倍價錢搶租」等不 實言論，並以「卑鄙」一詞辱罵自訴人柏文公司、陳尚義、陳尚文；另於108年11月1日某時許，基於公然侮辱、加重誹謗之犯意，在 YouTube 以「我開哪一間店你們就哪一間店就挫賽」、「健工是炒股票的嘛、最近股票不好嘛」、「高雄富二代」、「我們沒有爸爸可以靠」等語辱罵，認為館長陳之漢涉有公然侮辱、加重誹謗罪嫌。
而橋頭地院判決認為，陳之漢有相當理由確信關於搶租、股票炒作及健身房素質及管理問題部分與事實相符，且為可受公評之事，並無侵害自訴人名譽，至所使用「卑鄙」、「炒股票」、「高雄富二代」、「我們沒有爸爸可以靠」等語固係負面用語，惟其評論所根據之事究非全然杜撰，部分用語亦非純屬抽象謾罵或嘲弄，館長言語縱令人感到不快，仍無成立公然侮辱罪之餘地，因此判館長無罪。
至於另兩案加重誹謗、妨害營業信譽罪部分，法院認為言論中關於炒作股票及健身房制度、員工及器材、競價等言論非全無所據，且為可受公評之事，並無侵害名譽，柏文公司薪資及福利制度、內部管理之改變、健身房場館安全問題等言論為真，且係出於善意合理之評論，縱使人感覺不快或影響其營業信譽之虞，亦與「不實情事」不同，亦難認違反公平交易法第24條。
而妨害營業信譽罪部分是在陳之漢說出言論6月後才提出告訴，已逾告訴期間而不得自訴，所以不受理判決；法院認為，陳之漢所為雖「不甚妥當」，但健身工廠所舉之證據尚無從認定構成加重誹謗等犯行，因此判決無罪，至於妨害營業信譽罪部分已逾告訴期間，不得提起自訴，此部分為自訴不受理。