流浪貓誤上國道渾身傷！東港警暖心伸援手 幫小橘找到家
社會需要多一點正能量！東港分局員警日前在國道發現一隻流浪貓，身上多處外傷，暗夜寒風中喵喵叫，甚是可憐。員警立即暖心伸出援手，將流浪貓帶回派出所安置，更上網PO文協尋好心人收養，最後順利替流浪貓小橘找到新家，溫暖事蹟讓網友讚爆。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 20:59:49
屏東東港分局在臉書分享了這個小故事，透露日前接獲民眾來信感謝，信中提及崁頂所員警協助救援國道流浪貓。原來是該所員警日前凌晨執行防制危險駕車勤務時，在國道上聽聞流浪貓的叫聲，一看發現有隻橘貓依偎於國道上且身上多處外傷，研判橘貓恐因寒流躲至車底盤才會誤上國道。
員警擔心國道車速極快，橘貓不小心會再遭撞傷，另一方面也避免橘貓亂竄影響民眾行車安全，遂將流浪貓安全帶離國道，返回派出所先行安置。
隔日所內女警主動將其帶至潮州動物醫院檢查治療，發現橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，且橘貓非常親人，於是上網PO文協助橘貓找尋一個安心居住的處所。所幸橘貓很快地在本月就找到願意領養的善心夫婦，終於不必在外飢寒受凍。
東港分局強調，「員警在服勤之餘，除顧及用路人安全之外，重視生命並發揮愛心協助救援流浪貓，有助於正面提升警察形象，足為表率。」（編輯：倪浩軒）