《華燈》第三季有大反轉？王柏傑曖昧回應：會非常驚喜
王柏傑在《華燈初上》中飾演魅力難擋的牛郎亨利，王淨則是詮釋女主角羅雨儂小時候，2人今（7）日一同出席精品Dior期間限定店發表會，不免俗雙雙都被問到認為劇中殺害蘇媽媽的兇手是誰，對此王淨解釋自己只是客串，所以僅拿到部分劇本，和所有粉絲一樣都不知道結局是什麼。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-07 23:07:21｜2022-01-07 23:16:26
《華燈初上》一、二季開播後引發全民緝兇熱潮，所有演員只要出席活動都會被媒體追問兇手到底是誰，但礙於封口令的關係，眾人皆是守口如瓶。王柏傑受訪時笑說：「終於輪到我被問了！」還故意做效果表示要講出兇手真實身分，隨後透露自己其實也不知道，因為他想要跟著播出一起體會劇情，但他強調第三季會有超級大反轉，無論是自己飾演的亨利，還是其他角色，因此喊話要粉絲好好期待。
王淨表示自己也是《華燈初上》的忠實粉絲，會上網爬文一起猜測劇情走向，對於網友稱讚她詮釋羅雨儂演技到位，她謙虛表示自己其實還可以做得更好，礙於沒有拿到完整的劇本，所以在缺乏瞭解劇情的前因後果下，自己沒有辦法做到更完整的揣摩。王淨笑說自己原本沒有很在意殺死蘇媽媽的人是誰，但在拍攝時大家都很投入，因此最後還是忍不住跑去問導演連奕琦，可想而知連奕琦立刻打槍表示不會告訴她，讓王淨至今不知道最後大結局會是什麼。