817招待所只拆竊佔國土部份？林靜儀：牽涉刑法才會動
踢爆顏家南屯「817招待所」是大違建的民進黨立委林楚茵，昨在臉書貼出最新拆除進度，指顏家只拆竊占國土的部分，主建物至今紋風未動。中二立委補選候選人林靜儀認為顏家涉及國家刑法就會處理，其他愛動不動、吃定市長盧秀燕。對手顏寬恒則回應「一切按照法律程序處理」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-08 10:40:01｜2022-01-08 10:40:38
中二立委補選國民黨候選人顏寬恒家族在南屯的「817招待所」違建，去年12月7日由顏寬恒敲下第一塊磚，目前靠近大同九街的大門及圍牆已拆除9成、有500平方米違建的主建物尚未動工。但近日有怪手進駐、出現趕工跡象，外界傳聞是為了選舉，要讓民眾看到顏家守法的決心。
民進黨立委林楚茵昨天卻貼出一張照片，指最近積極拆除的，是被國產署限期14天拆屋還地、竊占國土的楓樹段816-1和816-4。至於市府認定有500平方公尺的817大違建，「仍舊毫髮無傷、一塊磚都沒少掉 ！」
林楚茵說，去年11月24日她踢爆此事至今已44天，顏寬恒要選立委也斗膽不拆招待所違建，就因有台中市長盧秀燕和中市府行政怠惰、向地方派系低頭，她喊話盧秀燕：「若繼續當無視顏家違法、只對小民嚴格執法的雙標市長，2022乾脆放棄競選連任。」
林楚茵今早到沙鹿區，為立委候選人林靜儀車隊掃街，林靜儀被媒體問及此事時批評，顏家只拆國有地地上物的行為不光明磊落，她說：「土地這麼多的人，理論上不需要蓋違建，這是心態和習慣的問題，他們已經是習慣性佔用。」
林靜儀說，竊佔國有地有刑責問題，已由國產署勘查屬實、依程序移送地檢署，「牽涉國家刑法就會動，其他就愛動不動，不拆是吃定市長，這些案子會拖到何時，大家都在看，台中市民也會對市府態度非常心寒。」
顏寬恒今早由立委楊瓊櫻陪同在烏日區車隊掃街，對於林楚茵的指控，他回答「一切按照法律程序處理」。