辣模搭《華燈》熱潮扮「暗黑媽媽桑」 渴望當渣男絕緣體
2022第一彈JKF封面女郎邀請到百萬人氣女星安希，她特地搭上《華燈初上》熱潮扮演「暗黑版媽媽桑」，以80年代的復古造型別有風味，F級好身材難以招架，這次她在專訪中也暢聊感情，坦言雖然目前正在全力衝刺事業，仍嚮往一段美好的愛情，笑說希望自己能成為「渣男絕緣體」。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-08 11:25:00
安希感性表示身為女人，總會期望愛情的降臨，直言目前還沒遇到對的人，笑著解釋：「以目前來說，我的事業心滿重的，捨不得放掉我經營的一切，但未來的事很難說，希望自己是渣男絕緣體，真命天子早日降臨。」坦言很慶幸現在事業順利，不再讓家人擔心：「以前看著媽媽辛苦工作養我跟妹妹，所以長大後就想著要賺錢孝順她，而我現在已經有能力，終於能讓媽媽開開心心，想去哪玩就去哪玩。」
安希在鏡頭前打滾數年，好奇心強的雙子座性格， 讓她很快就會想嘗試新鮮事，這顆不斷求新求變的心，也提早為她打造超前部署的斜槓技能。直至今日，安希創立的Youtube頻道已突破15萬人訂閱，拍片這件事毫無疑問成為她和觀眾之間的窗口，也能透過影片讓大家更了解自己：「以前粉絲只看到美美的照片，但我想把拍攝這份工作的前置作業、現場樣貌呈現給大家，後期加入的公仔開箱也是因為興趣，想和大家分享喜悅的心情！」