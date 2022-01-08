德國記者看嘸「台式屋頂」詭異設計！網秒解：其實很聰明
德國駐台記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）長期旅居台灣，常常透過自己的臉書粉專《taiwanreporter》以德國人的視角與觀點，分享台灣的風土民情。近日，他發出一張台灣民宅照片，不過照片中的屋頂上，又加蓋了另一個屋頂，奇特「雙屋頂」建築設計也隨即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 11:47:27
白德瀚昨（7）日在臉書粉專《taiwanreporter》發文並PO出一張圖片，圖片中是一間台灣民宅，不過仔細一看，二樓的斜屋頂上又多加蓋一個屋頂，也讓他不禁開玩笑在文內推測「When your roof leaks, just add a new one（當你的屋頂漏水時，只要新增一個新的屋頂）」。
而這樣奇特設計的「雙屋頂」，在台灣其實算常見，但對於外國人來說卻很稀奇；也有不少網友指出，是因爲台灣夏季氣候炎熱，在屋頂上加蓋屋頂能幫助降溫，其實是一個很聰明的設計，「有時候就是太熱了」、「大部分是用來冷卻的」、「其實可以讓下面的木房降溫，坦白說是一個好設計，不過可以做個太陽能板讓它更好」。
另外，還有外國網友笑喊，「或者像是我們澳洲人一樣，用膠帶把壞掉的東西貼起來，就連車子的後車廂關不起來，也拿膠帶處理」。（編輯：郭佩蓉）