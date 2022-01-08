好想出國啊！日本文青小旅行　三大亮點不藏私公開

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亮點一 墨田北齋美術館 從裏到外完美吸睛
誰說東京只是購物天堂，其實人文薈萃的東京，也是不少藝文喜好者的最愛。位於兩國的墨田北齋美術館建築本身就像個藝術品，由知名建築師妹島和世擔綱設計，建物外觀是由鏡面鋁合板所構成，透過鏡面可以反射出周遭環境的景致。從設計新穎的館內望出去，其景色就像萬花筒般的絢麗，而從部分的三角形縫隙之間還能發現東京晴空塔的蹤跡，非常適合在此拍照。
美術館的命名來自以浮世繪作品聞名世界的畫家葛飾北齋，館內收藏葛飾北齋各個時期的畫作，其中從日本各地來描繪富士山為主軸的《富嶽三十六景》，是最膾炙人口的作品系列之一，此系列裡令人熟悉的莫過於《神奈川沖浪裏》這幅畫作。
亮點二 江戶東京博物館 進入時光隧道飽覽江戶風情
鄰近的江戶東京博物館，展示著可深入了解江戶‧東京的歷史、文化、生活等面向的物品，旅客可以透過迷你模型或真實尺寸的展示品，來一窺古人的生活樣貌。其中，以等比例大小所重現的江戶城門戶—日本橋、中村座（江戶時代的歌舞伎劇場），無論在規模或還原度皆十分驚人，令來訪旅客有種瞬間回到江戶時代的錯覺。
亮點三 舊車站重新打造 「-兩國-江戶NOREN」複合餐廳體驗純粹江戸美食文化
經過美術館藏的洗禮，想必已經飢腸轆轆，附近有一座以「使用江戶時代的空間來連結現今的美味與文化」的概念而打造的複合式餐廳「-兩國-江戶NOREN」，這是使用兩國的舊車站建築所翻修而成，館內以挑高的方式重現了江戶時代的町屋，遊客一走進全然享受在老時光的懷舊樂趣裏。
位於館內中央的土俵（日本相撲比賽時的圓形黏土擂台），是由日本相撲協會監製而成，以實際比例大小呈現，會不定期的舉辦活動來宣傳相撲的文化。遊客可以在這裡品嘗文字燒、天婦羅、蕎麥麵、拉麵、相撲火鍋等日式美食，用餐情境有趣又特別。