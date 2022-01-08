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好想出國啊！日本文青小旅行　三大亮點不藏私公開

▲東京觀光事務所台灣辦事處，推薦民眾未來可以規畫一趟沉澱心靈、充實內涵的日本文青小旅行。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）
▲東京觀光事務所台灣辦事處，推薦民眾未來可以規畫一趟沉澱心靈、充實內涵的日本文青小旅行。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-08 17:55:00

2022新的一年揭開序幕，在等待疫情降溫國境解封的當下，不少民眾早已按耐不住想出國的心情，過去國人最愛到訪的國家就是日本了，東京觀光事務所台灣辦事處，也推薦民眾未來可以規畫一趟沉澱心靈、充實內涵的日本文青小旅行，為自己找尋一份安定沉靜的內在力量，在變動不居的年代重新出發。

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這次首推日本相撲發源地、位在東京下町的「兩國」，這邊有一座典藏著浮世繪著名畫家葛飾北齋的墨田北齋美術館，館內望出去的景色就像萬花筒般的絢麗吸睛；另一座同樣值得停駐的江戶東京博物館，則是有等比例大小重現的江戶城門戶-日本橋及中村座；還有一個讓人驚艷、將舊車站建築改造成復古町屋街景的「-兩國-江戶NOREN」，讓遊客可一邊感受相撲比賽的氛圍，一邊品嚐江戶美食，帶來味覺視覺的雙重體驗。

亮點一 墨田北齋美術館 從裏到外完美吸睛
誰說東京只是購物天堂，其實人文薈萃的東京，也是不少藝文喜好者的最愛。位於兩國的墨田北齋美術館建築本身就像個藝術品，由知名建築師妹島和世擔綱設計，建物外觀是由鏡面鋁合板所構成，透過鏡面可以反射出周遭環境的景致。從設計新穎的館內望出去，其景色就像萬花筒般的絢麗，而從部分的三角形縫隙之間還能發現東京晴空塔的蹤跡，非常適合在此拍照。

美術館的命名來自以浮世繪作品聞名世界的畫家葛飾北齋，館內收藏葛飾北齋各個時期的畫作，其中從日本各地來描繪富士山為主軸的《富嶽三十六景》，是最膾炙人口的作品系列之一，此系列裡令人熟悉的莫過於《神奈川沖浪裏》這幅畫作。

▲墨田北齋美術館，從裏到外完美吸睛。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）
▲墨田北齋美術館，從裏到外完美吸睛。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）
亮點二 江戶東京博物館 進入時光隧道飽覽江戶風情
鄰近的江戶東京博物館，展示著可深入了解江戶‧東京的歷史、文化、生活等面向的物品，旅客可以透過迷你模型或真實尺寸的展示品，來一窺古人的生活樣貌。其中，以等比例大小所重現的江戶城門戶—日本橋、中村座（江戶時代的歌舞伎劇場），無論在規模或還原度皆十分驚人，令來訪旅客有種瞬間回到江戶時代的錯覺。

▲江戶東京博物館，進入時光隧道飽覽江戶風情。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）
▲江戶東京博物館，進入時光隧道飽覽江戶風情。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）
亮點三 舊車站重新打造 「-兩國-江戶NOREN」複合餐廳體驗純粹江戸美食文化
經過美術館藏的洗禮，想必已經飢腸轆轆，附近有一座以「使用江戶時代的空間來連結現今的美味與文化」的概念而打造的複合式餐廳「-兩國-江戶NOREN」，這是使用兩國的舊車站建築所翻修而成，館內以挑高的方式重現了江戶時代的町屋，遊客一走進全然享受在老時光的懷舊樂趣裏。

位於館內中央的土俵（日本相撲比賽時的圓形黏土擂台），是由日本相撲協會監製而成，以實際比例大小呈現，會不定期的舉辦活動來宣傳相撲的文化。遊客可以在這裡品嘗文字燒、天婦羅、蕎麥麵、拉麵、相撲火鍋等日式美食，用餐情境有趣又特別。

▲舊車站重新打造 「-兩國-江戶NOREN」複合餐廳體驗純粹江戸美食文化情。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）
▲舊車站重新打造 「-兩國-江戶NOREN」複合餐廳體驗純粹江戸美食文化情。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）

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