小小兵特展《神偷奶爸大視界》萌爆華山　必拍8亮點開箱

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■亮點1：環狀劇院
小小兵特展即日起至4月4日在台北華山展出，占地超過400坪，入口處是超大隻小小兵，光是在門口就殺掉不少底片。進場會先看到環狀劇院，可以席地而坐觀看約5分鐘《神偷奶爸》電影精華片段，逗趣畫面讓人看了會心一笑。
■亮點2：上百件電影畫稿
看完電影精彩片段，推開門就能欣賞《神偷奶爸》電影美術畫稿，在這段靜態展示區裡，展示超過百件官方美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計，讓粉絲們沉浸在每部動畫的創作過程。
■亮點3：格魯實驗室
在小小兵身影的帶領下穿過隧道，迎面而來是壞蛋格魯的邪惡研究室，1:1等比例的格魯，以及高4.5公尺、寬8.7公尺的格魯車是必拍打卡點，這裡還有許多可愛小小兵裝置，怎麼合照都好看。
■亮點4：小女孩的房間
三個小女孩毛毛、蒂蒂和安安的粉紅房間，還原度非常逼真。一旁還有互動著色區，一台機台等於一小塊畫布，用手指填充自己喜愛的顏色，眾人合力創作的作品會投放到牆壁上，無意間瞥見自己的創作一角時，會有滿滿驚喜感。
■亮點5：小小兵遊樂區
不只好拍，遊樂區更好玩，可以透過「心理測驗」機台測試你是哪位小小兵，以及小小兵記憶大考驗，讓人玩不膩的則是球池PK區，用球丟從天而降的香蕉，大人小孩都玩得很起勁。
■亮點6：反派主角區
小小兵的共同目標，就是找到並追隨最邪惡的主人！反派區可以一次看到4位經典反派角色，包括史嘉雷殺很大、維克特、「猛老大」艾德華多、巴瑟薩布萊德，都有各自專屬的壞蛋專區。
■亮點7：小小兵情境區
■亮點8：小小兵咖啡廳、周邊販售
【展覽資訊】
地點：華山1914文化創意產業園區，東二C、D館
日期：2022年1月7日至2022 年4月4日
時間：上午10點至晚上6點（除夕休館）
票價：全票319元、雙人票589元、3人票799元
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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