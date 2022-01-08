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小小兵特展《神偷奶爸大視界》萌爆華山　必拍8亮點開箱

▲小小兵特展《神偷奶爸大視界》即日起在台北華山展出，開箱8大必拍亮點。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲小小兵特展《神偷奶爸大視界》即日起在台北華山展出，開箱8大必拍亮點。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-08 16:31:17｜2022-01-08 16:36:36

只要看過電影《神偷奶爸》的人，無不喜歡上超呆萌的小小兵；如果來到小小兵特展，不管男女老少，都會忍不住拿出手機拍到沒電。歷經不同城市展出的「神偷奶爸大視界」特展，國際巡展第5站終於來到台北華山，小小兵粉絲一定要火速集合，8大亮點超級好拍好逛。

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▲門口有超巨型小小兵，相當吸睛。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲門口有超巨型小小兵，相當吸睛。（圖／記者葉政勳拍攝）
今（8）日湊巧碰上小小兵快閃見面會，分別是「史都華」和電影《小小兵2：格魯的崛起 》中的新角色「拖拖」，兩隻小小兵一出場，緩緩步行的爆笑模樣隨即吸引現場民眾圍觀，爭相拿手機拍照。據了解，在未來展期中，見面會將以快閃形式出現，1小時1場、每場約20分鐘，民眾可憑號碼牌領氣球，重點是能和超吸睛的「真人小小兵」合影，業者透露過年期間將再次快閃。

▲今（8）日湊巧遇上小小兵快閃見面會，立刻吸引大批民眾圍觀、爭相合影。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲今（8）日湊巧遇上小小兵快閃見面會，立刻吸引大批民眾圍觀、爭相合影。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲分別是150×185cm的史都華，以及120×170cm的新角色拖拖。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲分別是史都華及《小小兵2：格魯的崛起 》新角色拖拖。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點1：環狀劇院
小小兵特展即日起至4月4日在台北華山展出，占地超過400坪，入口處是超大隻小小兵，光是在門口就殺掉不少底片。進場會先看到環狀劇院，可以席地而坐觀看約5分鐘《神偷奶爸》電影精華片段，逗趣畫面讓人看了會心一笑。

▲環狀劇院有多個LED螢幕，欣賞電影爆笑精華片段。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲環狀劇院有多個螢幕，欣賞電影爆笑精華片段。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點2：上百件電影畫稿
看完電影精彩片段，推開門就能欣賞《神偷奶爸》電影美術畫稿，在這段靜態展示區裡，展示超過百件官方美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計，讓粉絲們沉浸在每部動畫的創作過程。

▲超過百件電影畫稿，還能看到小小兵未上色的設計雛形。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲超過百件電影畫稿，還能看到小小兵未上色的設計雛形。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點3：格魯實驗室
在小小兵身影的帶領下穿過隧道，迎面而來是壞蛋格魯的邪惡研究室，1:1等比例的格魯，以及高4.5公尺、寬8.7公尺的格魯車是必拍打卡點，這裡還有許多可愛小小兵裝置，怎麼合照都好看。

▲跟隨小小兵身影穿過神秘隧道。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲跟隨小小兵身影穿過神秘隧道。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲1:1等比例的壞蛋格魯及格魯車是必拍重點之一。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲1:1等比例的壞蛋格魯及格魯車是必拍重點之一。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲小小兵裝置隨便拍都可愛，可以翻到特定號碼牌。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲小小兵裝置隨便拍都可愛，還可以自己翻到特定的號碼牌。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲壞蛋格魯的邪惡研究室，有真人大小的小小兵。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲壞蛋格魯的邪惡研究室，有真人大小的小小兵。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲可以自行調配放屁槍，系統會幫放屁槍打分數。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲可以自行調配放屁槍，系統會幫放屁槍打分數。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點4：小女孩的房間
三個小女孩毛毛、蒂蒂和安安的粉紅房間，還原度非常逼真。一旁還有互動著色區，一台機台等於一小塊畫布，用手指填充自己喜愛的顏色，眾人合力創作的作品會投放到牆壁上，無意間瞥見自己的創作一角時，會有滿滿驚喜感。

▲小女孩們的房間還原度極高，彷彿來到電影場景中。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲小女孩們的房間還原度極高，彷彿來到電影場景中。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲高達2.3公尺、寬1.9公尺的獨角獸裝置，夢幻感十足。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲高達2.3公尺、寬1.9公尺的獨角獸裝置，夢幻感十足。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲著色區可和眾人合力創作，看到自己的作品投射到牆上時，有種驚喜感。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲著色區可和眾人合力創作，看到自己的作品投射到牆上時，有種驚喜感。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲揮手感應能畫出美麗彩虹，還有民眾畫「I ♡U」告白。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲揮手感應能畫出美麗彩虹，還有民眾畫「I ♡U」告白。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點5：小小兵遊樂區
不只好拍，遊樂區更好玩，可以透過「心理測驗」機台測試你是哪位小小兵，以及小小兵記憶大考驗，讓人玩不膩的則是球池PK區，用球丟從天而降的香蕉，大人小孩都玩得很起勁。

▲球池PK區分左右兩邊計分，丟球打香蕉可得分，是很夯的互動裝置。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲球池PK區分左右兩邊計分，丟球打香蕉可得分，是很夯的互動裝置。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲透過心理測驗，可以測出你是哪位小小兵。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲透過心理測驗，可以測出你是哪位小小兵。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲考驗記憶拼出指定的小小兵。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲考驗記憶拼出指定的小小兵。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點6：反派主角區
小小兵的共同目標，就是找到並追隨最邪惡的主人！反派區可以一次看到4位經典反派角色，包括史嘉雷殺很大、維克特、「猛老大」艾德華多、巴瑟薩布萊德，都有各自專屬的壞蛋專區。

▲反派角色史嘉雷殺很大。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色史嘉雷殺很大。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色維克特。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色維克特。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色「猛老大」艾德華多。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色「猛老大」艾德華多。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色巴瑟薩布萊德。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲反派角色巴瑟薩布萊德。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲考驗記憶的跳格子，倒數結束後地上色塊會消失，憑藉記憶闖關。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲考驗記憶的跳格子，倒數結束後地上色塊會消失，憑藉記憶闖關。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲考驗記憶的跳格子，倒數結束後地上色塊會消失，憑藉記憶闖關。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲勁舞派對互動區，在特定背景牆熱舞，可掃碼下載合成影片做紀念。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點7：小小兵情境區

▲石器時代、埃及時代等不同年代的小小兵情境區。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲石器時代、埃及時代等不同年代的小小兵情境區。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲經典名場面小小兵蘿蔔成為國王。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲經典名場面小小兵蘿蔔成為國王。（圖／記者葉政勳拍攝）
■亮點8：小小兵咖啡廳、周邊販售

▲小小兵快餐有爆米花、造型鬆餅，其中爆米花套餐（含飲料）90元。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲小小兵快餐有爆米花、造型鬆餅，其中爆米花套餐（含飲料）90元。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲各式周邊應有盡有，現場還有拍貼機、姓名貼機，都有不少人排隊。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲各式周邊應有盡有，現場還有拍貼機、姓名貼機，都有不少人排隊。（圖／記者葉政勳拍攝）
【展覽資訊】
地點：華山1914文化創意產業園區，東二C、D館
日期：2022年1月7日至2022 年4月4日
時間：上午10點至晚上6點（除夕休館）
票價：全票319元、雙人票589元、3人票799元

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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