合體乾女兒豆花妹卻被搞瘋 王彩樺暈到產生「懷孕錯覺」
節目《飢餓遊戲》本周推出「敬老特輯」，特地邀請演藝圈資深的藝人友情助陣，值得注意的是，來賓王彩樺與乾女兒豆花妹首度在節目合體，除了分享2人的緣分之外，也被製作的單位設計的遊戲強度給搞瘋，差點在錄影途中昏倒。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-09 07:30:00
本集邀請王彩樺、況明潔、陳為民、王中平、王耿豪，每位都是「德高望重」、年過50，王仁甫開玩笑說：「這個加起來差不多快要300歲了。」孫協志則直呼：「我們這一集是人瑞大對抗。」王彩樺、豆花妹（蔡黃汝）雖然沒有血緣關係卻情同母女，提到2人之間的緣分，王彩樺透露：「我們以前同一家唱片公司，她其實是我師姐，我是她的師妹，因為一起拍戲，她演我女兒，結果從此以後她就變成我的乾女兒。」
節目特地安排「老少組合」，每位主持人分別搭配資深前輩，資深級的各個接話、丟哏功力一流，一整集下來彷彿變成「外景談話節目」，連王仁甫都快受不了：「我怎麼錄影到現在已經耳朵有點痛了。」王彩樺解釋：「我們這些B咖藝人一有空檔就覺得要補東西，見縫插針。」況明潔也提醒主謀：「你講話太慢就來不及了。」愛開玩笑的王彩樺忍不住脫口：「趕快插我！趕快插進來！」這話頓時讓眾人想歪哭笑不得：「喂！彩樺姐不要亂講話。」
56歲的況明潔第一次來挑戰就鬥志滿載：「雖然我只有65歲的體力，5、6歲的智商，不過我有5566不死鳥的精神。」笑說參加《飢餓》比拍戲還累：「從美美的妝髮玩到披頭散髮。」雖然是敬老特輯，但經典的整人關卡也沒少，像是燒腦大獵殺、健康步道涼鞋、環狀追逐賽等，讓「前輩」玩到熱血沸騰，深刻體驗《飢餓》的遊戲強度，尤其王彩樺一度累倒在地、頭暈想吐：「感覺自己好像有小孩了，原來不是，是被你們玩到吐了。」