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機捷強化防疫措施　A17領航站收班後將全面清消

▲桃園機場捷運今（8）日表示，作為邊境防疫第二道防線，已於本月5日凌晨陸續啟動「機場航廈站防疫強化措施」。（圖／資料照片）
▲桃園機場捷運今（8）日表示，作為邊境防疫第二道防線，已於本月5日凌晨陸續啟動「機場航廈站防疫強化措施」。（圖／資料照片）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-08 18:01:42

因應桃園國際機場新冠肺炎群聚事件，桃園機場捷運今（8）日表示，作為邊境防疫第二道防線，已於本月5日凌晨陸續啟動「機場航廈站防疫強化措施」針對A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站以及A14a機場旅館站進行全面清潔消毒以及再導入長效型主動式消毒作業。

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機捷說明，機場航廈站站務員含清潔、保全人員，立即停止跨站支援服務，並同時啟動加強版健康自主管理措施Ｍ且於機場群聚事件期間，採原則性每週進行快篩以確保人員安全；另針對案17371確診者足跡，也將於今日結束營運時間後針對A17領航站進行全面清潔消毒作業。
 
桃園機場捷運聯結桃園國際機場為防堵新冠肺炎疫情，防疫措施從未間斷，為保障機場航廈站安全，自去（2021）年底已要求A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站值勤人員，須接種2劑疫苗，方可在機場航廈站執勤。

並自今（2022）年1月1日起，依據指揮中心規定，大眾交通運輸司機員須完成接種2劑疫苗，若無接種2劑疫苗須每周進行快篩才可執勤。
 
桃捷公司將隨著疫情變化滾動式強化車站、列車、廠辦等防疫清潔消毒措施，包括全線重點車站，A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A17領航站、A18高鐵桃園站，每2小時於旅客常接觸設備清潔消毒，其他車站則每4小時於旅客常接觸設備清潔消毒。

全線列車也已於今日凌晨再導入長效型主動式消毒作業，且保持每日出車前進行全面清潔消毒、線上列車每趟次發車前針對旅客常接觸之車廂扶手、欄杆進行清潔消毒等措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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