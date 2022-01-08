《單身即地獄》配對好意外！宋智雅認愛他 這組啥都做了
熱門韓綜《單身即地獄》最終配對今（8日）終於出爐，世勳從一開始沒人愛，到最終與「初戀」芝燕在一起，振澤跟素妍、俊植跟藝媛2組人馬感情穩定，也確定從朋友躍升情人，而「萬人迷」宋智雅面臨3抉擇，最終答案是她最愛的「小狗」，剩下的男女時訓，以及新人秀敏、敏知、炫承只好再接再厲。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-08 22:00:00｜2022-01-08 22:04:24
！！！以下有雷！！！
《單身即地獄》找來6男6女在「地獄島」、「天堂島」相處9天，互有好感者最終可牽手離開「地獄島」交往，振澤跟素妍、俊植跟藝媛這2組男女，後期眼裡只有對方，最後一集如願在一起，牽手甜蜜離場。
世勳初期對素妍的好感僅止於朋友，自始至終只愛芝燕，但他的好感讓女方備感壓力，2人尷尬數日，在最後2天把話說開，過程中他們發現彼此合拍，都有意想進一步瞭解對方，最後決定在一起。這對從認識到交往波折不斷，最終有情人終成眷屬，讓主持人、觀眾開心又驚喜。
時訓、賢中與後期加入的炫承等3男都愛宋智雅，萬人迷的她對時訓深感抱歉，坦言在賢中與炫承之間「感到困擾」、「做不出選擇」，但畢竟賢中近水樓臺先得月，每天自稱小狗圍繞在女生身旁，而炫承只有跟智雅相處過2天，女生最終決定與賢中交往，說完「走吧小狗」，就牽起賢中的手離開地獄島，賢中更興奮到公主抱女友，好心情藏不住。《單身即地獄》第一季8集已在Netflix上線。