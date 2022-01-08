破萬人聚烏日力挺！林靜儀：出門投票、讓太陽再出來

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林靜儀說，自己在長輩眼裡看到疼惜，那種疼惜就是看到年輕人要出來擔任重擔既捨不得又驕傲的情緒，這段時間也看到很多爸爸媽媽用眼神堅定地說，要為了孩子的將來一起打拚。
林靜儀說，當醫生就是要很堅強有力地去站在疾病前面，所以做醫生看到不公不義的事情欺負民眾，看到有外部勢力傷害國家，一定是堅強站在弱勢與國家之前。她說，現在為了不公不義的事情，堅強地站在這裡，這既是責任，也是為甚麼自己站出來參選的原因。
林靜儀說，台中市第二選區是很有發展性的地方，這是台灣重要交通中點，有航空站港口高鐵站，這個港口未來是世界最重要風力發電風機組裝中心，「我們怎麼看這地方看不起？是看你有沒有辦法替這個地方想」。
林靜儀說，台中市第二選區有最踏實的人民，跟最好發展的方向，有責任的立委要看清楚這裡的發展性，替這裡發展拿資源，要為年輕一代找到未來方向。
林靜儀表示，這次大家不能再忍受如同過去的不公不義，一定要改變，「我知道這選區大家很辛苦，被利用罷免公投一次一次傷害對民主制度的信心，讓大家一次又一次失望且很累」。
林靜儀說，不要再哭了，把它拚回來，讓太陽再出來，「我們在這認真打拚過 ，我們看到日頭出來，但不小心被烏雲遮住，明天要再讓日頭出來 」。