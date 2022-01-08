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破萬人聚烏日力挺！林靜儀：出門投票、讓太陽再出來

▲林靜儀表示，這幾個月以來，每天都被在地鄉親感動到，每天大家的眼神都讓她更堅定要贏的決心。（圖／記者林調遜攝影，2022.01.08）
▲林靜儀表示，這幾個月以來，每天都被在地鄉親感動到，每天大家的眼神都讓她更堅定要贏的決心。（圖／記者林調遜攝影，2022.01.08）

記者黃宣尹／台中報導

2022-01-08 21:22:22

台中市第二選區立委補選明日投票，民進黨提名候選人林靜儀今（8）日晚間於烏日日出廣場舉辦選前之夜。林靜儀致詞時表示，台中市第二選區有最踏實的人民，跟最好發展的方向，有責任的立委要看清楚這裡的發展性，替這裡發展拿資源，要為年輕一代找到未來方向。

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▲民進黨候選人林靜儀選前之夜，現場群眾舉起花束揮舞，氣氛溫馨。（圖／記者林調遜攝影，2022.01.08）
▲民進黨候選人林靜儀選前之夜，現場群眾舉起花束揮舞，氣氛溫馨。（圖／記者林調遜攝影，2022.01.08）
林靜儀說，這幾個月以來，每天都被在地鄉親感動到，每天大家的眼神都讓她更堅定要贏的決心。她說，自己每天掃街都遇到接生的小孩，這幾天很多大哥大姊都說愛我，這就是地方人民最善良的地方。

林靜儀說，自己在長輩眼裡看到疼惜，那種疼惜就是看到年輕人要出來擔任重擔既捨不得又驕傲的情緒，這段時間也看到很多爸爸媽媽用眼神堅定地說，要為了孩子的將來一起打拚。

林靜儀說，當醫生就是要很堅強有力地去站在疾病前面，所以做醫生看到不公不義的事情欺負民眾，看到有外部勢力傷害國家，一定是堅強站在弱勢與國家之前。她說，現在為了不公不義的事情，堅強地站在這裡，這既是責任，也是為甚麼自己站出來參選的原因。 

▲民進黨候選人林靜儀選前之夜，現場群眾舉起花束揮舞，氣氛溫馨。（圖／記者林調遜攝影，2022.01.08）
▲民進黨候選人林靜儀選前之夜，現場群眾舉起花束揮舞，氣氛溫馨。（圖／記者林調遜攝影，2022.01.08）
林靜儀說，台中市第二選區是很有發展性的地方，這是台灣重要交通中點，有航空站港口高鐵站，這個港口未來是世界最重要風力發電風機組裝中心，「我們怎麼看這地方看不起？是看你有沒有辦法替這個地方想」。

林靜儀說，台中市第二選區有最踏實的人民，跟最好發展的方向，有責任的立委要看清楚這裡的發展性，替這裡發展拿資源，要為年輕一代找到未來方向。

林靜儀表示，這次大家不能再忍受如同過去的不公不義，一定要改變，「我知道這選區大家很辛苦，被利用罷免公投一次一次傷害對民主制度的信心，讓大家一次又一次失望且很累」。

林靜儀說，不要再哭了，把它拚回來，讓太陽再出來，「我們在這認真打拚過 ，我們看到日頭出來，但不小心被烏雲遮住，明天要再讓日頭出來 」。

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