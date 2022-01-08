勇敢的人要大家相挺！賴清德：歡喜唱歌去投給林靜儀

台中市第二選區立委補選明日投票，民進黨提名候選人林靜儀今（8）日晚間於烏日日出廣場舉辦選前之夜，現場湧入破萬民眾力挺。副總統賴清德到場表示，希望明天在台中第二選區可以開出自由的花，從此以後中二選區鄉親可以自由作主，心中不再害怕，大家都能夠做自己。但是要達到這目標並不是這麼容易，需要勇敢的人出來帶領，更加需要所有勇敢的父老鄉親鬥陣相挺。
記者黃宣尹／台中報導
2022-01-08 21:39:07
賴清德表示，勇敢的人最需要的是鄉親父老用更大的力量來支持。這個選區顏家壟斷政治力量幾十年了，2013年時因為犯法，所以被解職要補選，那時候有一位年輕的議員陳世凱出來參選，後來到了2020年還有陳柏惟，他們到現在都沒有離開，繼續跟大家在這裡鬥陣打拚。
賴清德說，這次接棒參選的林靜儀是婦產科醫師，一直以來都非常溫柔對待患者，無論是當醫師、民進黨婦女部主任、立委都很專業，且跟弱勢站在一起，跟勞工、農民一起打拚，也關心台灣未來前途。林靜儀是一個專業的人，在需要的時候她沒有推遲，勇敢承擔，就是希望一棒接過一半，不讓希望斷掉。
賴清德表示，林靜儀希望可以在這片土地開出民主的花蕊，大家一定要給她力挺與支持。勇敢的故事一直都有，勇敢的少年仔一個接一個都沒有離開，現在需要的是明天父老鄉親再忙也一定要出來投票，「我們歡歡喜喜唱歌去投票，你可能出外工作讀書，希望你們都回來，故鄉需要你們回來支持，明天需要你們來澆水，讓埋在地下的種子可以開花長大，讓地方一直進步下去」。
賴清德說，如果大家可以團結，相信再大的阻礙一定有辦法克服。大家一定要用正義，手牽手心連心，走過黑金政治，共同寫下民主歷史新的一頁。