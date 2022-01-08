罷昶選前之夜見爆乳妹！主辦：童仲彥路過表演非既定安排
罷免台北市第五選區無黨籍立委林昶佐即將在明（9）日投票，罷昶總部今晚在西門町舉辦選前之夜，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、前立委林郁方、台北市議員應曉薇等人到場力挺，不過，出現小插曲，前民進黨台北市議員、金色力量黨主席童仲彥帶來爆乳辣妹在台上唱跳自己的罷昶歌曲，讓台下一陣尷尬。
記者余祥／台北報導
2022-01-08 21:43:21
罷昶總部隨後發布聲明表示，尊重童仲彥的「路過表演」，但表演方式不盡認同，感謝每一分支持罷免、支持中正萬華再思考的力量，最後強調，童仲彥的「路過表演」不在罷昶民團晚會的既定安排中。
由公民青年團體組成的罷昶總部選在西門町紅樓廣場舉辦「散昶最終戰」選前之夜， 總部還準備「罷昶菜瓜布」當作罷免小物。
童仲彥酸說，林昶佐喊台獨、喊抗中保台，但卻閃兵，可惡至極，他自己在馬祖當兵絕不「閃尿、閃屎」；林昶佐說自己住中正萬華區，其實住大安文山，林在萬華短期承租房子，後來又假換屋，稱自己大安文山的房子已經賣了，但林明明還住在那裡，林就是一騙再騙。
童隨後在現場播放自己的罷昶MV，稱MV是限制級的，台上的才是普級的；童並與2位爆乳辣妹在台上唱跳，讓晚會主辦方一度尷尬。主辦方趕緊請童仲彥草草結束了表演。