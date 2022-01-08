COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

罷昶選前之夜見爆乳妹！主辦：童仲彥路過表演非既定安排

▲金色力量黨主席童仲彥帶了兩個爆乳辣妹到罷昶選前之夜。（圖／截圖自罷昶臉書直播）
▲金色力量黨主席童仲彥帶了兩個爆乳辣妹到罷昶選前之夜。（圖／截圖自罷昶臉書直播）

記者余祥／台北報導

2022-01-08 21:43:21

罷免台北市第五選區無黨籍立委林昶佐即將在明（9）日投票，罷昶總部今晚在西門町舉辦選前之夜，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、前立委林郁方、台北市議員應曉薇等人到場力挺，不過，出現小插曲，前民進黨台北市議員、金色力量黨主席童仲彥帶來爆乳辣妹在台上唱跳自己的罷昶歌曲，讓台下一陣尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
罷昶總部隨後發布聲明表示，尊重童仲彥的「路過表演」，但表演方式不盡認同，感謝每一分支持罷免、支持中正萬華再思考的力量，最後強調，童仲彥的「路過表演」不在罷昶民團晚會的既定安排中。

由公民青年團體組成的罷昶總部選在西門町紅樓廣場舉辦「散昶最終戰」選前之夜， 總部還準備「罷昶菜瓜布」當作罷免小物。

童仲彥酸說，林昶佐喊台獨、喊抗中保台，但卻閃兵，可惡至極，他自己在馬祖當兵絕不「閃尿、閃屎」；林昶佐說自己住中正萬華區，其實住大安文山，林在萬華短期承租房子，後來又假換屋，稱自己大安文山的房子已經賣了，但林明明還住在那裡，林就是一騙再騙。

童隨後在現場播放自己的罷昶MV，稱MV是限制級的，台上的才是普級的；童並與2位爆乳辣妹在台上唱跳，讓晚會主辦方一度尷尬。主辦方趕緊請童仲彥草草結束了表演。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀