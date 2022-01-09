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乾癬4大治療方式一次看
乾癬治療的方式分為外用藥膏、口服藥物、照光治療，而當此三種治療方式改善不大時，或是中重度的乾癬患者且嚴重影響生活，則可透過注射生物製劑控制病情。
一、外用藥膏：常見的外用藥膏包括類固醇合併維他命D3，或是外用鈣調神經磷酸酶抑制劑，主要作用為免疫調節、防止皮膚角質細胞過度生長；A酸、水楊酸，減少皮屑及乾癬的厚度；焦油，抗發炎，也能防止皮膚角質細胞過度生長；保濕劑，減少搔癢感。
二、口服藥物：分為MTX、口服A酸以及環孢靈素，但生育或哺乳時禁止服用。
三、照光治療：利用特定波長的紫外光，直接照射皮膚病灶處，選用具治療效果的特定波長，來達到治療乾癬效果，最常見的副作用為曬黑、曬傷、皮膚乾燥以及痱子或搔癢。適合對象皮膚病灶面積分散較大或不穩定的患者、外用藥物效果不佳的輕度乾癬患者，或是中重度患者，以及懷孕婦女，或是有慢性病無法使用口服藥物或針劑的患者。接受照光治療的患者，在日常生活應注意照光後可擦保濕劑滋潤皮膚，但不可使用防曬油，平時要注意防曬，避免紫外線造成曬傷。
四、生物製劑：是一種注射性的蛋白質，藉由精準阻斷特定發炎因子，進而有效縮小病灶、控制病情、延緩復發。目前臺灣核可的乾癬治療生物製劑分為4大類9種，包括腫瘤壞死因子抑制劑、介白素23抑制劑、介白素17抑制劑、介白素12/23抑制劑，不同的生物製劑具有不同的療效與施打週期，且目前用於乾癬的生物製劑皆可申請健保給付。
生物製劑的優點是可以精準阻斷免疫系統中的發炎因子，較不會有肝腎功能異常的副作用，另外相較於口服藥物，整體治療效果比較好，安全性也比較高。但缺點則是副作用為上呼吸道感染及鼻咽炎。也有可能提高潛在感染的風險，尤其B肝、C肝及肺結核患者，若有以上病史或其他慢性感染疾病，務必與主治醫師討論。
參考資料：臺灣皮膚科醫學會、臺灣乾癬暨皮膚免疫學會與台灣乾癬協會共同制定之《乾癬治療尋夢之旅》衛教工具書。
資料來源：健康醫療網 乾癬擦藥、吃藥沒改善？ 生物製劑成治療新利器
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