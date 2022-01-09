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乾癬擦藥、吃藥沒改善？　生物製劑成治療新利器

乾癬擦藥、吃藥沒改善？　生物製劑成治療新利器
乾癬擦藥、吃藥沒改善？　生物製劑成治療新利器

健康醫療網

2022-01-09 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】乾癬是一種自體免疫系統失衡的疾病，目前致病原因不清楚，但可能與遺傳、壓力、感染、藥物及內分泌等因素有關，當免疫系統異常，導致皮層加速生長，進而產生紅斑和脫屑等情況。中重度乾癬，除了症狀更加嚴重外，也會出現在身體其他部位，例如臉、頭皮、手掌、腳掌和指甲，臨床上會以PASI（Psoriasis Area Severity Index）大於10分來判斷。

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PASI是目前臨床上常用的「乾癬嚴重度」評估指標，根據乾癬的面積、皮膚紅、厚度及脫屑的狀況進行評估，此指標同時也可作為治療後乾癬的改善程度，例如，PASI 90，代表乾癬嚴重度比治療前減少90%，症狀幾乎痊癒。另外，臨床上也會參考DLQI「皮膚科生活質量指數」（Dermatology Life Quality Index）問卷，以病人主觀感受為出發點，檢視在生活中受到乾癬影響的具體嚴重度，若評分越低，代表影響生活程度越低。

乾癬4大治療方式一次看

乾癬治療的方式分為外用藥膏、口服藥物、照光治療，而當此三種治療方式改善不大時，或是中重度的乾癬患者且嚴重影響生活，則可透過注射生物製劑控制病情。

一、外用藥膏：常見的外用藥膏包括類固醇合併維他命D3，或是外用鈣調神經磷酸酶抑制劑，主要作用為免疫調節、防止皮膚角質細胞過度生長；A酸、水楊酸，減少皮屑及乾癬的厚度；焦油，抗發炎，也能防止皮膚角質細胞過度生長；保濕劑，減少搔癢感。

二、口服藥物：分為MTX、口服A酸以及環孢靈素，但生育或哺乳時禁止服用。

三、照光治療：利用特定波長的紫外光，直接照射皮膚病灶處，選用具治療效果的特定波長，來達到治療乾癬效果，最常見的副作用為曬黑、曬傷、皮膚乾燥以及痱子或搔癢。適合對象皮膚病灶面積分散較大或不穩定的患者、外用藥物效果不佳的輕度乾癬患者，或是中重度患者，以及懷孕婦女，或是有慢性病無法使用口服藥物或針劑的患者。接受照光治療的患者，在日常生活應注意照光後可擦保濕劑滋潤皮膚，但不可使用防曬油，平時要注意防曬，避免紫外線造成曬傷。

四、生物製劑：是一種注射性的蛋白質，藉由精準阻斷特定發炎因子，進而有效縮小病灶、控制病情、延緩復發。目前臺灣核可的乾癬治療生物製劑分為4大類9種，包括腫瘤壞死因子抑制劑、介白素23抑制劑、介白素17抑制劑、介白素12/23抑制劑，不同的生物製劑具有不同的療效與施打週期，且目前用於乾癬的生物製劑皆可申請健保給付。

生物製劑的優點是可以精準阻斷免疫系統中的發炎因子，較不會有肝腎功能異常的副作用，另外相較於口服藥物，整體治療效果比較好，安全性也比較高。但缺點則是副作用為上呼吸道感染及鼻咽炎。也有可能提高潛在感染的風險，尤其B肝、C肝及肺結核患者，若有以上病史或其他慢性感染疾病，務必與主治醫師討論。

參考資料：臺灣皮膚科醫學會、臺灣乾癬暨皮膚免疫學會與台灣乾癬協會共同制定之《乾癬治療尋夢之旅》衛教工具書。



資料來源：健康醫療網 乾癬擦藥、吃藥沒改善？　生物製劑成治療新利器

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