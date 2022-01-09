金融科技需求增！金融業搶人大作戰　新鮮人年薪上看百萬

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此外，合庫銀行響應政府改善勞工薪資條件，今年更率先同業宣布調薪4%，如再加計每年晉級加薪，平均加薪幅度達6.6%以上。同時，合庫獲利節節高升，年終獎金（含員工酬勞）將遠超過7個月，讓員工都能享受業績成長帶來的成果。
元大金控今年也大舉徵才預計900人，其中旗下子公司元大證券徵才規模預計達400人，將近總徵才數的一半，而元大銀行今年將重心放在財管，新的一年理專徵才規模約200人，也較去年倍增。此外，元大金控徵才計畫也加強資訊及數位金融類人才，因應數位經濟時代到來。
至於富邦人壽2022年度招募計畫則廣徵具IT資訊科技相關背景人才、不限於保險領域，涵蓋「內勤全職工作」與「實習生計畫」，人才專業領域有金融科技、保險行政(核保理賠)、精算領域等。對於未曾接觸保險領域或初入職場的社會新鮮人，加入後即開啟「新人學習旅程」，如多元線上課程、教室課程及桌遊活動等學習活動，幫助每位新人對保險價值、公司文化、保險法令、職場技能有完整的了解，並於單位中安排亦師亦友的師傅，提供工作、生活、人際與職涯上的協助，協助每位新人在短期內適應環境，發揮自身所長；另一方向，也持續推動健健走與職場健康等多元活動，如健康講座、醫生諮詢等，為員工打造有益身心健康與平衡的友善職場環境。
此外，為減緩員工生育、育兒的壓力，富邦人壽全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由5天增加為7天。
台新金則在去年併購保德信人壽並更名台新人壽後，因應產業趨勢與組織發展需求，持續尋找多元優秀人才，2022年整體徵才計畫預計招募約1500名金融專業與業務人才，其中新鮮人專屬的職務有「儲備菁英」，「數位財管專家」，「助理客戶關係經理人(ARM)」「電話客服專員」，「消費金融業務專員」，「程式設計師」及「作業專員」等多項職缺。同時也招募具備職場經驗的專業人才，如客戶關係經理人(RM) 、財務顧問、數據專案規劃師、數位金融產品專案經理、保險、資本市場、證券承銷、投信投顧業務，程式設計師，系統分析師及風控法遵人員等，並依職務提供具市場競爭力的薪資條件，以新鮮人而言，最高的儲備菁英年薪可達百萬。
渣打銀行近年來則採取暑期實習與儲備幹部同步徵才，並開放通過評選的暑期實習生，將有機會取得隔年度國際儲備幹部資格，為金融業罕見的「直升」機制，2022國際儲備幹部計畫與暑期實習計畫的招募活動也早已啟動，預計招收國際儲備幹部與暑期實習生共21位，暑期實習計畫鎖定可於2023年9月時接受正職工作的國內外大專院校及研究所學生，國際儲備幹部計畫則號召工作經驗未滿3年，並能於2022年9月正式就職的有志青年。錄取的儲備幹部不僅將在台灣渣打銀行接受完整培訓課程，未來也有機會派駐國外參加海外培訓。而近6年，渣打銀行在台灣共培育43位儲備幹部，其中有20位由實習生轉任。
開發金控則首度將招募對象擴大至大學畢業生，目的在培育專業金融尖兵，並同時為儲備幹部量身打造個人職涯發展計畫，而且一般儲備幹部招募多在當年度2、3月進行，有志投身金融業的求職者必須在短時間內應付多家公司，往往無法悉心準備。開發金提前在去年10月開跑求才，預計招募40多名百萬年薪儲備幹部，並將於今年1月中公布儲備幹部入選名單，在7月正式到任之前，提前展開一系列的前置培訓。