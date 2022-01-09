遠百竹北1/14試營運 與楊文科共同宣布1/20正式開幕
新竹縣政府表示，遠百竹北店是新竹縣首件大型促參案，於106年6月動工，歷經五年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素影響，但在縣府團隊的帶領以及廠商的支持下，已準備就緒，今(9)日新竹縣長楊文科來到遠百竹北店與店協理徐為興共同正式宣布1月14日試營運及1月20日開幕。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-09 13:21:03
楊文科說，1月14日試營運首日也會舉行開箱記者會，遠百竹北店是新竹縣首座百貨商場，也是縣府的BOT案，所有的計畫都在時間內完成，縣府依法核照許可，讓百貨正式營運，盼提升當地民眾生活品質及安全購物環境，同時也促進就業機會及經濟發展，預估提供1700個就業機會，歡迎民眾在春節期間來遠百竹北店走走，尤其是14日歡迎鄉親一同來開箱。
楊文科說，縣府也規劃雙線接駁車服務，行經高鐵新竹站與台鐵竹北站，每隔20分鐘就有一班，民眾開車前來，遠百竹北也提供1,485格汽車位和980個機車位，提供民眾便捷多元的交通選擇，縣府一定會做好周邊交通的準備。
在建築上展現創意巧思一直是遠東百貨展店的特色之一，採複合式商場經營，建築體為地上10層、地下4層，包括百貨、超市、餐飲、休閒及公有停車場等多功能休閒空間，此外，於1樓規劃有150坪的公益空間，可獨立進出使用，對里民更是一項好消息。
徐為興提到，遠百竹北店有別於新竹其他百貨，至少五成進駐的店家都是獨家的專櫃，在1月14日正式試營運時，會正式跟大家見面，請大家敬請期待。