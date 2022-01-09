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巴西連日暴雨！瀑布峭壁落石砸觀光船　至少6死20人失蹤

▲巴西旅遊勝地佛納斯湖（Furnas Lake）因連日多雨，數艘觀光船遭從峭壁鬆脫的巨石擊中，至少造成7人死亡、30餘人受傷、20人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西旅遊勝地佛納斯湖（Furnas Lake）因連日多雨，數艘觀光船遭從峭壁鬆脫的巨石擊中，至少造成7人死亡、30餘人受傷、20人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-09 15:10:23

巴西東南部知名觀光景點佛納斯湖（Furnas Lake）8日傍晚因為連夜大雨，發生一起瀑布峭壁崩落，巨石直接砸中數艘觀光小船的嚴重意外，濺起的巨大水花更波及到其他船隻，造成至少7人死亡、20人失蹤，另有30多人受傷。

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巴西米納斯吉拉斯州卡連日大雨，一塊瀑布岩壁上的石塊因此鬆動掉落，在毫無預警的情況下砸中下方至少4艘船，更掀起巨大水花，根據社群平台上的影片畫面，瀑布旁好幾艘船根本來不及反應，至少一艘船被巨石擊落後直接沉沒，其他船隻則加速離開。

米納斯吉拉斯州消防單位指揮官艾斯特沃（Edgard Estevo）表示，當局將持續救援行動，不過由於入夜之後潛水視線不佳，為了潛水員的安全，搜救行動基於安全考量將先暫緩，救援工作將至少持續到1月10日，並指傷者被困在岩石之下，可能會延長救援工作的時間。目前已經有至少7人死亡，30多人受傷，還有20人下落不明。

米納斯吉拉斯州長澤瑪（Romeu Zema）表示，由於巴西東南部連日的大雨使得峭壁上的岩石鬆動，山崩可能性大增，才會發生這起意外，不過原本下落不明的人很多是自行前往醫院就醫，詳細失蹤數字估計將大幅下修，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則透過推特表示，海軍已派遣救援部隊進行協助。

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