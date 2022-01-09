從無殼族入住億元豪宅　鄭弘儀分享購屋4祕訣

現在台灣房價偏高，讓年輕人卻步，知名主持人鄭弘儀透露婚後也是無殼族，曾與老婆租屋擠在雅房生活，年輕時為買第一間房，攢下錢都不敢花，只能以還貸款強制存錢，並分享34字購屋口訣，勸年輕人不要只租不買，可以先買小換大，循序漸進成為有殼蝸牛。





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▲鄭弘儀在Podcast透露年輕時租屋，和老婆擠在雅房裡。（圖／翻攝鄭弘儀FB）

鄭弘儀在Podcast節目《沒大沒小の喇吉歐》裡表示，年輕時在台灣新生報當記者，太太是輔大助教，夫妻倆薪水加起來才2、3萬元，根本不可能買房子，和太太只好擠在必須共用衛浴設備的雅房，能省就省，生活過得相當拮据，看到心儀的房屋也不敢輕易下手。





他28歲時首次購屋，在板橋買了30坪房，總價685萬，付完頭期款後還要貸款500多萬，當時貸款利率是10%，一年要還25萬元，每個月本金加上利息就要6幾萬元，為了繳納貸款，一家人開源節流，靠著接外稿與升職增加收入，賺了錢也不敢亂花，不買新衣服、不喝飲料，拚命縮衣節食還貸款。





▲隨著談話性節目熱播，鄭弘儀收入漸豐，現在已經搬進大直的豪宅。（圖／翻攝鄭弘儀FB）

之後，鄭弘儀不斷換房，如今住進大直總價1.9億元的「代官山」豪宅，他建議年輕人可以藉由買房強制存錢，還能以房養老，保障老年生活，並分享4個獨門心法，就是「詳細計畫，嚴格執行；不租要買，由小換大；由白轉黃，開源勝於節流；先苦後甘，以房養老」，先從小坪數、蛋白區下手，再慢慢投資、購入大房子，將來老了退休，即使積蓄不夠，也能用房子貸款，不用擔心生計。



