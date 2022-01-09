快訊／林靜儀贏得中二立委補選　擋下顏家制霸海線夢

台中市第二選區立委補選投票至今（9）日16時截止，最終由民進黨提名候選人林靜儀勝出，成功收復綠地。國民黨候選人顏寬恒約17時40分現身認敗，呼籲綠營要好好照顧選民，林靜儀與競選團隊也於18時出面致謝，強調會跟大家一起努力。
記者許若茵／台北報導
2022-01-09 17:44:28｜2022-01-09 18:57:23
台灣基進黨前立委陳柏惟遭罷免後，中二選區於今日進行補選，國民黨由前立委顏寬恒出戰，對上民進黨前不分區立委林靜儀。最終票數林靜儀8萬8752票，顏寬恒為8萬912票，確認由林靜儀當選。
顏寬恒喊話蔡英文「既然打贏這場選戰，要對鄉親更加疼惜、投入更多愛護，尤其是鄉親最在乎的空氣污染問題」，他也祝福對手林靜儀「希望你好好疼惜中二選區、打拚服務，把中二選區變成快樂健康的好所在。」
林靜儀也偕競選團隊致謝，特別點名陳柏惟與台中市議員陳世凱過去參選，打開改變的勇氣，讓地方政治有改變可能，並承諾未來會與大家一起努力。
依台中市選委會公佈中二選區補選各行政區選舉人人數，依序是沙鹿區7萬3747人、龍井區6萬2196人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人、大肚區4萬5394人，總選舉人數為29萬5985人，票多者勝出。
本次中二選區補選候選人有台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民主進步黨林靜儀及中國國民黨顏寬恒共5人。