PLG／曾文鼎體力沒問題砍本土最高分 許總：復出幫助大
PLG富邦勇士曾文鼎昨日復出，今(9)日「背靠背」出戰就幾乎打滿全場，攻下本土最高15分8籃板7助攻，幫助勇士逆轉擊敗新北國王，總教練許晉哲賽後表示，「大房東」傷癒歸隊相當有幫助。
記者鍾東穎/新北報導
2022-01-09 20:16:15
曾文鼎昨日復出首秀只打6分30秒，今日快打滿全場將近38分鐘，他表示雖未出賽但一直有跟著訓練，體能沒問題，尤其是今天第四節，主動請纓要留在場上，讓許總直呼幫助很大。
許晉哲說，「小鼎的復出對我們幫助很大，今天第四節一開始本來要讓他休息，他主動說我體力可以，就不換了。看到7個助攻，分數我比較不看，他得分就是這樣，他很喜歡助攻隊友，他這個點傷後復出對我們是相當大的幫助。」
「關鍵還是在防守，上半場讓他們投進太多三分球。」曾文鼎表示第四節團隊溝通做得很好，「就從現在開始，我們以後的防守都要像今天第四節一樣，保持這個態度、積極度，好的溝通延續下去。」
許晉哲不諱言，「大家都知道國王現在非常強，昨天也看到他們打了一場精采好球，回去就有做功課。先前幾度交手不問怎麼防還是三分球比兩分球出手多，那只好讓他們出手沒那麼舒服。」