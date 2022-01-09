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水逆來了！唐綺陽點名「1類人」小心輿論　獅子座有貴人

▲唐綺陽預告水星逆行要來了。（圖／大慕影藝提供）
▲唐綺陽預告水星逆行要來了。（圖／大慕影藝提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-09 21:44:49｜2022-01-09 21:47:06

占星專家唐綺陽今（9）日公布最新的一周運勢，14日開始水星逆行，唐綺陽預告「有祕密的人」要注意，小心被挖掘過去、被起底不當言行的話，形成一股輿論導致不順，唐綺陽提醒：「水逆用一些不順之事，提醒我們注重如何溝通才有效率，不會產生誤會與多次往返，甚至，市場、策略若效果不彰、有偏差也不要懊惱，那意味著能找出問題，能進行調整，善用水逆，可以成為事件的轉折點。」

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▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
▲唐綺陽提醒凡事保持中立。（圖／大慕影藝提供）
再來天王星下周順行，最大的意義是「帶來逆轉」，劇情有了翻轉，出乎人們意料，其戲劇性、力道皆不可小看，所以凡事都應保持戒慎、中立、靜觀其變，目前是風雨前的寧靜，山雨欲來了，應提早心理準備，唐綺陽也強調：「想推翻什麼、革命什麼的人要把握機會，過年前來個逆轉勝，機會很大。」

▲唐綺陽揭曉今年最後4個月，財運旺爆的3星座。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽預告獅子座有女性貴人出現。（圖／唐綺陽臉書）
此外這周適合斷捨離，整理好某些東西。「世間也會有大事件，像是名人丶巨星隕落，或有生涯轉折大事如離職等事，有人有生涯重大決定。」唐綺陽特別點名獅子座有重要的女性貴人，迎來生涯的重要轉變，金牛有理有財、多勞多得，巨蟹的桃花來自愉快友誼，天秤心事多，需調節睡眠品質。

▲唐綺陽預告本周有案情大逆轉的跡象。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽預告本周有案情大逆轉的跡象。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

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