水逆來了！唐綺陽點名「1類人」小心輿論 獅子座有貴人
占星專家唐綺陽今（9）日公布最新的一周運勢，14日開始水星逆行，唐綺陽預告「有祕密的人」要注意，小心被挖掘過去、被起底不當言行的話，形成一股輿論導致不順，唐綺陽提醒：「水逆用一些不順之事，提醒我們注重如何溝通才有效率，不會產生誤會與多次往返，甚至，市場、策略若效果不彰、有偏差也不要懊惱，那意味著能找出問題，能進行調整，善用水逆，可以成為事件的轉折點。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-09 21:44:49｜2022-01-09 21:47:06
再來天王星下周順行，最大的意義是「帶來逆轉」，劇情有了翻轉，出乎人們意料，其戲劇性、力道皆不可小看，所以凡事都應保持戒慎、中立、靜觀其變，目前是風雨前的寧靜，山雨欲來了，應提早心理準備，唐綺陽也強調：「想推翻什麼、革命什麼的人要把握機會，過年前來個逆轉勝，機會很大。」
此外這周適合斷捨離，整理好某些東西。「世間也會有大事件，像是名人丶巨星隕落，或有生涯轉折大事如離職等事，有人有生涯重大決定。」唐綺陽特別點名獅子座有重要的女性貴人，迎來生涯的重要轉變，金牛有理有財、多勞多得，巨蟹的桃花來自愉快友誼，天秤心事多，需調節睡眠品質。