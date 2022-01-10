名家論壇》韋安／罷昶、中二補選透露出的2022大選信息

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未來，民進黨只要能夠用「複製」、「貼上」這次選戰的模式，國民黨雖有14縣市的執政優勢，但2022要守住既有的多數執政縣市，已顯得力不從心。
台北市的選情將尤為懸疑。蔣萬安現在的民調，雖然比所有綠營可能人選都高出一截，但是等到選戰正式開打，原先的民意領先優勢將會極度縮窄。
2018九合一選舉，在泛綠分票的狀況下，柯文哲仍是贏過原本民調一直領先的丁守中。2022藍營如果還是以為，能從台北市選民結構藍大於綠來獲益，可能不切實際。而且，未來半年到一年，蔣萬安將會得到和顏寬恆一樣，高強度的媒體和輿論檢驗。這些，蔣團隊必須做預先的準備和防範。
上次九合一，如雲林縣，原本綠大於藍的縣市，在受益於「討厭民進黨」和「韓流」的帶動下，國民黨贏得地方執政權。但2022，沒有這兩樣有利因素之下，很可能會失守。
至於桃園市的選情，對於國民黨來說同樣危險。藍營可能推出的在地人選，如果和綠營可能出線的陳時中，甚至林智堅對上，根本無法擺在一個級別競爭比較。
從這次罷免和補選過程中來看，民進黨以這次經驗，來複製到在2022大選中，進而取地方多數執政權。
不過，從較長遠的角度來看，民進黨以「中央軍」對「地方軍」，顏家地方派系在一路被碾壓之下，還有8萬多票的實力。罷昶雖未過關，但罷免同意票高出不同意一萬票。說明地方派系還是有相當的實力和抗壓力，民意也全非站在綠營一邊。民進黨想要在全國性大選中，複製這次以眾敵寡的成功經驗，也非易事。
國民黨在經過公投慘敗，和罷昶、補選失利之後，是否能全盤修正戰略，尋求能滿足多數民意期待的新路線，才是在連敗之後的首要任務。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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