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名家論壇》韋安／罷昶、中二補選透露出的2022大選信息

▲罷昶雖未過關，但同意票高出不同意票，顯示出地方派系仍有實力和抗壓力。圖為罷昶團體在結果出爐後，到林昶佐服務處對面抗議。（圖／記者葉政勳攝，2022.1.9）
▲罷昶雖未過關，但同意票高出不同意票，顯示出地方派系仍有實力和抗壓力。圖為罷昶團體在結果出爐後，到林昶佐服務處對面抗議。（圖／記者葉政勳攝，2022.1.9）

文/韋安

2022-01-10 11:42:03

台中第二選區立委補選，民進黨林靜儀以大贏顏寬恆近8千票勝出。台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案，則未達通過門檻。一天當中的兩場選舉結果，透露出幾個重要的政治信息。

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藍綠兩黨，綠大於藍的板塊格局，再一次得到確定。媒體資源，已被民進黨牢牢掌握，將成為有利其執政的長期現象。綠營的集體動員和作戰能力，「中央軍」對「地方軍」，再一次所向無敵地「完美」展現。

未來，民進黨只要能夠用「複製」、「貼上」這次選戰的模式，國民黨雖有14縣市的執政優勢，但2022要守住既有的多數執政縣市，已顯得力不從心。

台北市的選情將尤為懸疑。蔣萬安現在的民調，雖然比所有綠營可能人選都高出一截，但是等到選戰正式開打，原先的民意領先優勢將會極度縮窄。

2018九合一選舉，在泛綠分票的狀況下，柯文哲仍是贏過原本民調一直領先的丁守中。2022藍營如果還是以為，能從台北市選民結構藍大於綠來獲益，可能不切實際。而且，未來半年到一年，蔣萬安將會得到和顏寬恆一樣，高強度的媒體和輿論檢驗。這些，蔣團隊必須做預先的準備和防範。

上次九合一，如雲林縣，原本綠大於藍的縣市，在受益於「討厭民進黨」和「韓流」的帶動下，國民黨贏得地方執政權。但2022，沒有這兩樣有利因素之下，很可能會失守。

至於桃園市的選情，對於國民黨來說同樣危險。藍營可能推出的在地人選，如果和綠營可能出線的陳時中，甚至林智堅對上，根本無法擺在一個級別競爭比較。

從這次罷免和補選過程中來看，民進黨以這次經驗，來複製到在2022大選中，進而取地方多數執政權。

不過，從較長遠的角度來看，民進黨以「中央軍」對「地方軍」，顏家地方派系在一路被碾壓之下，還有8萬多票的實力。罷昶雖未過關，但罷免同意票高出不同意一萬票。說明地方派系還是有相當的實力和抗壓力，民意也全非站在綠營一邊。民進黨想要在全國性大選中，複製這次以眾敵寡的成功經驗，也非易事。

國民黨在經過公投慘敗，和罷昶、補選失利之後，是否能全盤修正戰略，尋求能滿足多數民意期待的新路線，才是在連敗之後的首要任務。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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