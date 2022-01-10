贊成入境前做完PCR檢測 柯文哲：可以先攔下2/3的確診者
因應桃機群聚感染擴大，再加上境外移入確診案例持續增加，新北市長侯友宜日前向中央喊話，入境時的PCR檢測相關規定應該更嚴謹。而今（10）日上午行政院召開擴大防疫會議，防疫指揮中心也明確指出，自明日起長程航班的入境旅客，將會在飛機上就進行PCR採檢，落地後若檢體呈陽性反應，將會直接進行處理，以預先阻絕更多確診者。對此台北市長柯文哲也表達贊同，並表示先攔下超過2/3的確診者，能夠過減低防疫系統的壓力。
記者丁上程／台北報導
2022-01-10 12:20:04｜2022-01-10 12:20:39
行政院今日上午召開擴大防疫會議，會中疫情指揮中心指出，機場針對長程航班入境旅客，擬自明（11）日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。
對此台北市長柯文哲也表達認同，表示現階段的入境確診者中，有68%的人第一次採檢就是陰性，「意思就是說如果這些人在機場就被攔下來，就不會進到防疫旅館裡。」柯文哲說，由於防疫旅館現在也並非100%的安全，如果有太多原本就確診的旅客入住，即使是在等待檢測結果的過程中，也很容易去造成破口。
而針對近日計程車駕駛確診案例，柯文哲也表示，防疫計程車與一般計程車還是應該要有分流，「載國際客跟國內客本來就應該分艙分流，只是說設計上要怎麼做。」柯文哲說，計程車司機也是要討生活，如果只專職開防疫計程車而不接一般旅客，一天只載兩三個客人也無法過活，因此未來應該要考量針對專門載回國旅客的計程車如何設計一些做法。
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