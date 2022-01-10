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邊境防疫失守　黃立民：要開始社區防疫的準備

▲黃立民接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，以目前的擴散程度來看，查找疫情的源頭和相關傳播鏈已非當務之急。（圖／NOWnews資料照）
▲黃立民接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，以目前的擴散程度來看，查找疫情的源頭和相關傳播鏈已非當務之急。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-10 12:56:42

新型變種變毒Omicron傳播迅速，且已從機場擴散至社區感染，台大兒童醫院院長黃立民接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，以目前的擴散程度來看，查找疫情的源頭和相關傳播鏈已非當務之急，應迅速針對所有機場工作人員進行大規模篩檢並找出還有多少隱性感染者，同時要開始準備社區防疫相關工作。

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從防疫計程車司機、機場清潔員，到日前的手推車人員及其妻子與工作場域傳播感染對象，桃機群聚感染事件現已擴散至社區，之間的傳播鏈與相關性已無法溯源，黃立民建議，應針對機場的所有相關人員進行全面擴大採檢，找出所有帶有病毒的隱性確診者，同時應開始社區防疫相關準備工作。

而長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則受訪指出，先前大家一直以為邊境防疫的重點是隔離日期的長短，但從Omicron在機場工作人員間傳播迅速來看，高風險的第一線工作人員教育訓練需要重複執行。

施信如舉例，「可能你的手會摸到行李、轉盤、手推車，很多工作人員幫旅客看相關紙本、或是手機出示文件，都可能會觸碰到物品，儘管工作人員有戴手套，但在觸摸不同旅客的物品之間沒有用酒精進行消毒，反而會造成旅客間的傳播」，施信如說，面對重播力更強的Omicron病毒，向第一線人員重複提醒、重複教育甚至動作上實際演練是否確實都很重要。

而中華民國防疫學會理事長王任賢則認為，邊境的全面採檢與放行標準才是防治關鍵，應該要所有旅客在邊境採檢快篩，最重要的是知道快篩結果，才能放行至集中檢疫所或各地的防疫旅館，甚至該考慮對所有入境旅客都進行預防性投藥，「機場相關工作人員都已經訓練了兩年，大家應該把焦點放在入境旅客採檢上，而不是辛苦的第一線人員」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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