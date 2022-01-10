邊境防疫失守　黃立民：要開始社區防疫的準備

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而長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則受訪指出，先前大家一直以為邊境防疫的重點是隔離日期的長短，但從Omicron在機場工作人員間傳播迅速來看，高風險的第一線工作人員教育訓練需要重複執行。
施信如舉例，「可能你的手會摸到行李、轉盤、手推車，很多工作人員幫旅客看相關紙本、或是手機出示文件，都可能會觸碰到物品，儘管工作人員有戴手套，但在觸摸不同旅客的物品之間沒有用酒精進行消毒，反而會造成旅客間的傳播」，施信如說，面對重播力更強的Omicron病毒，向第一線人員重複提醒、重複教育甚至動作上實際演練是否確實都很重要。
而中華民國防疫學會理事長王任賢則認為，邊境的全面採檢與放行標準才是防治關鍵，應該要所有旅客在邊境採檢快篩，最重要的是知道快篩結果，才能放行至集中檢疫所或各地的防疫旅館，甚至該考慮對所有入境旅客都進行預防性投藥，「機場相關工作人員都已經訓練了兩年，大家應該把焦點放在入境旅客採檢上，而不是辛苦的第一線人員」。
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