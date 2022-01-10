郭台銘虎年發財金！限量368份紅包答對「這問題」就可抽
農曆春節將至，鴻海創辦人郭台銘再度舉辦「發財金」活動，且今年適逢虎年也是郭台銘的本命年，放有發財金的紅包還特地先拿到板橋慈惠宮財神殿「加持」，限量368份「福貴永齡 虎虎生風」紅包，只要答對郭台銘的生肖就可以獲得，把握機會！
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 13:32:47
郭台銘今（10）日在臉書發文表示，「大家敲碗期盼的郭懂發財金活動又來了，虎年是郭懂本命年，特製郭懂紅包袋『福貴永齡 虎虎生風』放入百元發財金，小編還特意把這些紅包發財金帶到郭懂出生的板橋慈惠宮財神殿，這裹就是郭懂出生的地方，相信有媽祖娘娘的加持，『福貴永齡 虎虎生風』發財金紅包祝福大家虎年福貴臨門，好運連連。」
368份虎年「福貴永齡 虎虎生風」發財金紅包如何取得呢？
首先前往活動網址，進入活動表單猜郭台銘生肖，答對才可獲得資格。
再來需留下個人資料，包括真實姓名、電話、地址，一個人限登記一份，一個電話也只能有一次抽獎機會，重複登記將取消抽獎資格。
活動時間：即日起至2022/01/12中午12:00。
將於13號下午6點於郭台銘臉書公布抽獎結果，並於18號開始寄送。郭台銘小編最後更打趣笑稱，「限量是殘酷的，公平抽獎，千萬不要問小編還有嗎，小編皮繃得很緊，擦汗中。」（編輯：倪浩軒）