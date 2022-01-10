赴澳洲打工「爽賺百萬年薪」！男曝回台慘況：雇主好棒棒
近日網路上瘋傳一名移工去年3月的薪資條，月領超過6萬元，讓不少基層員工好生羨慕。而在全球疫情爆發之前，不少台人都會到海外打工度假，尤其更偏好前往澳洲。對此，就有過來人分享在澳洲打工時的待遇，不禁感慨「好想就這樣待著不回台灣」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 15:45:13
日前有張外籍移工的薪資條引起討論，該移工一個月上班22天，底薪為26500元，但加上全勤獎金、生產獎金、績效獎金與加班費，最後領到62709元。
消息曝光後也有台人開始分享在澳洲打工的經歷「我就是在台灣待不好，去澳洲覺得很愉快人，在那邊一年稅前年收入有澳幣56K（約台幣111萬元），實際工時大概是工作9個月，回台休假等申請2簽2個月，耶誕節和其他零星的假算1個月，平均每周不到4天，每天工作含午休8小時，當時好想就這樣待著不回台灣…」。
原PO也提到自己回台2年半的現況，「不知道要做什麼一直耍廢，台灣的雇主都好棒棒，我就是眼高手低了，台灣有台灣的玩法，外商來台灣自動同化」。
遭遇曝光後也有不少鄉民感慨回應「也難怪會選擇到國外打拼」、「我也好嚮往，但是出不去」、「台灣人都超時工作還領那點，不能比啦」、「有加班費誰會不願意拚阿」。（編輯：潘毅）