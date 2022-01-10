總統府公布虎年春聯、紅包袋　全台6處可以領

總統府今（10）日公布111年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，總統府發言人Kolas Yotaka說，春聯及紅包袋自明日起至1月28日止，配合總統府開放參觀活動發送，未能到總統府者，可就近行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-10 16:08:52｜2022-01-10 16:12:06
Kolas Yotaka說，111年總統暨副總統春聯賀詞為「福運旺來」，以生肖「虎」的發音近似「福」為發想，祝賀國人虎年福運當頭、氣勢暢旺，事事如意，幸福連年來。
Kolas指出，今年春聯賀詞由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆意及圓潤的字體，傳遞春節闔家團聚、諸事圓滿的美好祝福。
至於紅包袋樣式，Kolas說，虎年紅包袋由設計師方維鴻設計，封口處以紅黑2種字型色彩標示歲次「壬寅」，正面則以輕巧跳躍的萌虎展現出靈動和活力，而周圍年節應景的柑桔則是表達感恩和吉祥的意涵。
另外虎年福袋，Kolas表示，福袋延續紅包袋的萌虎圖樣，在翻摺轉換間讓萌虎立體躍上桌面，時時刻刻在一旁陪伴守護。福袋內有萌虎捧著111年發行的1元新硬幣，祝福國人「一元復始、福運旺來」。
Kolas說，今年因應疫情關係，福袋相關發放時程及計畫將會在定案後，再向社會各界報告說明。