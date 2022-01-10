桃園確診+6！最新足跡曝光 曾至全聯、家樂福、SOGO百貨
桃機群聚案延燒，中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增6例本土確診，其中包含桃機手推車員的孩子及其安親班同學等。對此，桃園市衛生局公布最新疫調足跡，遍布多達20處，其中包括全聯、家樂福、SOGO百貨中壢店。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 16:28:41｜2022-01-10 16:33:04
指揮中心今日宣布，新增6例本土確診，指揮官陳時中表示，其中包含2名手推車員(案17506、案17503)，推車員、居服員夫婦（案17473、案17472）的未滿10歲的兒子（案17504）驗出確診，該名國小兒的安親班同學（案17505）也確診，安親班同學的有唸國中的哥哥，因此該國中也預防性停課。
對此，桃園市衛生局也公布確診者最新足跡，其中包括全聯中壢元化門市、中壢仁海宮、楊記排骨酥、客滿座麵食館、中華電信大園服務中心、全聯中壢福州門市、五酒桶山步道、SOGO百貨中壢店、TOYOTO大園服務廠、中壢家樂福中原店、第一銀行內壢分行、小北百貨龍岡店、環中藥局、八德區里辦公室旁等。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。