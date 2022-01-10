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拓展海外市場　屏東蜜棗外銷日本

▲屏東縣蜜棗外銷日本記者會10日於高樹農會集貨場舉辦，縣長潘孟安與現場來賓一同期許海外市場在今年開紅盤。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）
▲屏東縣蜜棗外銷日本記者會10日於高樹農會集貨場舉辦，縣長潘孟安與現場來賓一同期許海外市場在今年開紅盤。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）

記者黃正忠／屏東報導

2022-01-10 19:00:00

屏東縣蜜棗種植面積廣泛總產量全台第二，其中高樹鄉種植面積更為全台第一鄉鎮，屏縣府長期輔導農民提升農業技術，生產高品質農產品，今年更積極拓展海外市場，10日於高樹農會集貨場舉辦「屏東蜜棗外銷日本記者會」，縣長潘孟安與現場來賓一同為蜜棗挑果、秤重及包裝，期許與農民的合作下屏東蜜棗拓展海外市場在今年開紅盤。

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▲屏東蜜棗外銷日本，縣長潘孟安與現場來賓一同為蜜棗挑果、秤重及包裝。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）
▲屏東蜜棗外銷日本，縣長潘孟安與現場來賓一同為蜜棗挑果、秤重及包裝。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）
潘孟安表示，縣府近年積極多元布局不同通路，並拓展海外行銷市場，屏東蜜棗不管是產地的甜度、顆粒、亮度及品種，皆是全國首屈，去(110)年屏東蜜棗出口外銷量約257公噸，出口值達19百萬元，可見屏東優質的果品已深獲外國青睞，而今日第三批蜜棗將前往日本，絕對是未來開啟日本市場新的里程碑。

潘孟安指出，日本位處於溫帶國家，與台灣氣候不同，因此蜜棗銷往日本先決條件，須先經過低溫處理檢疫合格後銷往日本。

屏東在地棗農致力突破栽培技術，搭設1.2公頃加強型溫室，嚴格把關蜜棗品質及產量，掌握維持蜜棗鮮度，本批外銷日本的蜜棗約1.25公噸，須送往低溫處理，使鮮果實中心溫度達1.2並維持14天，待檢疫合格後空運直送日本超市通路及批發市場，期望台灣與日本民眾享用新鮮蜜棗無時差。

▲屏東蜜棗外銷日本記者會縣長潘孟安親自將約1.25公噸新鮮蜜棗秤重包裝。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）
▲屏東蜜棗外銷日本記者會縣長潘孟安親自將約1.25公噸新鮮蜜棗秤重包裝。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）
屏東縣政府農業處表示，屏東縣蜜棗種植面積557公頃，位居全台產量第二，佔全台30%，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積就達321公頃，為全台第一蜜棗生產鄉鎮，去年銷往日本蜜棗，反應不錯，未來將持續攜手產地農民穩定生產高品質的蜜棗，帶動在地蜜棗產業的蓬勃發展。

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