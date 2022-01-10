拓展海外市場　屏東蜜棗外銷日本

屏東縣蜜棗種植面積廣泛總產量全台第二，其中高樹鄉種植面積更為全台第一鄉鎮，屏縣府長期輔導農民提升農業技術，生產高品質農產品，今年更積極拓展海外市場，10日於高樹農會集貨場舉辦「屏東蜜棗外銷日本記者會」，縣長潘孟安與現場來賓一同為蜜棗挑果、秤重及包裝，期許與農民的合作下屏東蜜棗拓展海外市場在今年開紅盤。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-10 19:00:00
潘孟安表示，縣府近年積極多元布局不同通路，並拓展海外行銷市場，屏東蜜棗不管是產地的甜度、顆粒、亮度及品種，皆是全國首屈，去(110)年屏東蜜棗出口外銷量約257公噸，出口值達1千9百萬元，可見屏東優質的果品已深獲外國青睞，而今日第三批蜜棗將前往日本，絕對是未來開啟日本市場新的里程碑。
潘孟安指出，日本位處於溫帶國家，與台灣氣候不同，因此蜜棗銷往日本先決條件，須先經過低溫處理檢疫合格後銷往日本。
屏東在地棗農致力突破栽培技術，搭設1.2公頃加強型溫室，嚴格把關蜜棗品質及產量，掌握維持蜜棗鮮度，本批外銷日本的蜜棗約1.25公噸，須送往低溫處理，使鮮果實中心溫度達1.2℃並維持14天，待檢疫合格後空運直送日本超市通路及批發市場，期望台灣與日本民眾享用新鮮蜜棗無時差。
屏東縣政府農業處表示，屏東縣蜜棗種植面積557公頃，位居全台產量第二，佔全台30%，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積就達321公頃，為全台第一蜜棗生產鄉鎮，去年銷往日本蜜棗，反應不錯，未來將持續攜手產地農民穩定生產高品質的蜜棗，帶動在地蜜棗產業的蓬勃發展。