拓展海外市場　屏東蜜棗外銷日本

屏東縣蜜棗種植面積廣泛總產量全台第二，其中高樹鄉種植面積更為全台第一鄉鎮，屏縣府長期輔導農民提升農業技術，生產高品質農產品，今年更積極拓展海外市場， 10 日於高樹農會集貨場舉辦「屏東蜜棗外銷日本記者會」，縣長潘孟安與現場來賓一同為蜜棗挑果、秤重及包裝，期許與農民的合作下屏東蜜棗拓展海外市場在今年開紅盤。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東蜜棗外銷日本，縣長潘孟安與現場來賓一同為蜜棗挑果、秤重及包裝。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）

潘孟安表示，縣府近年積極多元布局不同通路，並拓展海外行銷市場，屏東蜜棗不管是產地的甜度、顆粒、亮度及品種，皆是全國首屈，去 (110) 年屏東蜜棗出口外銷量約 257 公噸，出口值達 1 千 9 百萬元，可見屏東優質的果品已深獲外國青睞，而今日第三批蜜棗將前往日本，絕對是未來開啟日本市場新的里程碑。

潘孟安指出，日本位處於溫帶國家，與台灣氣候不同，因此蜜棗銷往日本先決條件，須先經過低溫處理檢疫合格後銷往日本。

屏東在地棗農致力突破栽培技術，搭設 1.2 公頃 加強型溫室，嚴格把關蜜棗品質及產量，掌握維持蜜棗鮮度，本批外銷日本的蜜棗約 1.25 公噸，須送往低溫處理，使鮮果實中心溫度達 1.2 ℃ 並維持 14 天，待檢疫合格後空運直送日本超市通路及批發市場，期望台灣與日本民眾享用新鮮蜜棗無時差。

▲屏東蜜棗外銷日本記者會縣長潘孟安親自將約1.25公噸新鮮蜜棗秤重包裝。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.10）