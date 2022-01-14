勞保破產危機／最新精算報告出爐　基金壽命延長2年

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依《勞工保險條例施行細則》規定，勞保財務須每3年精算一次，每次精算未來50年的財務。今公布的精算報告是以
依最新精算結果，顯示勞保基金潛藏負債已經突破10兆元，相當於中央政府年度總預算的5倍。3年前勞保基金精算報告時原預估將在2026年破產，但勞動部官員證實，這次精算則顯示基金破產年限延後2年，會在2028年破產。
依勞動基金運用局資料，近3年勞保基金投資獲益確實相當好，2019年收益率13.3%，賺進898億元；2020年收益率8.83%，收益數644億元；去年到11月底止收益率也有7.09%，基金收益數有532.6億元。
勞動部官員說，勞保基金去年年底約有280億元的收支逆差，但加上基金收益以及政府撥補浥注，基金餘額還是持續成長。3年前精算報告預估今年年底勞保基金規模是6200億元左右，但去年底實際上勞保基金規模還有8300多億元。過去精算報告都是以投資報酬率3.5%估計，但近年勞保基金投資收益都遠高於此數字，再加上政府撥補前年起逐年撥補與保費收入，扣掉給付支出後，預估年底基金規模還會有8300億元左右，比3年前精算還多了2000億元。
對於勞保改革，勞動部官員說，仍會持續凝聚社會共識，政府一定會面對處理。