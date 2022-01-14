勞保破產危機／為何洞這麼大？源自於08年朝野加碼修法

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眼看國民年金即將實施，若勞保年金不也趕快上路，大批在職業工會投保的勞工可能會提前申請勞保老年給付、轉投保國民年金，恐造成勞保基金面臨擠兌潮而破產。因此到第七屆立委就職後，朝野加速溝通，最後拍板所得替代率1.55%，起始費率6.5%並逐步調高至12%的現今版本。
但依勞委會（現為勞動部）當時的內部評估報告，當時世界其他實施年金制度的國家中，德國所得替代率為1.5%，費率是19.5%；日本所得替代率為0.7%，費率約15%。而我國若所得替代率要達1.5%，費率必須到17.5%才能平衡。
2009年元旦，所得替代率高達1.55%的勞保年金制度正式實施，當時設定勞保起始費率為6.5%，實施後第三年起調高0.5%，之後每年調高0.5%到10%，再之後每兩年調高0.5%，最高可調到12%。但根據最新的精算報告顯示，勞保要達到財務平衡，費率至少要達到27.94%。
▲勞保年金化後勞保基金歷年財務情況，可發現自2017年起，保費收入已經無法應付給付，得靠基金投資與政府撥補才能維持正數。
全國產業總工會秘書長戴國榮說，勞保所得替代率1.55％，站在勞工的立場來看當然是有利的，「勞工當然認為越多越好啊！」而且有大批職業工會勞工沒有新制勞退，退休後只能靠勞保年金，是最弱勢的勞工。依國際做法，退休基金的投資報酬率應要有6%，但勞保基金歷年累積平均並未達到，也有改善空間。政府應參考挪威做法，設立主權基金，由主權基金的投資收益來解決勞保財務問題。
上月立院衛環委員會審查勞動部預算時，立委賴香伶也因勞動部遲遲未提出改革方案，提案凍結預算。賴在審查預算時說，勞保目前的財務問題是舊制問題年資（指2009年勞保年金化以前有勞保年資者可選擇勞保年金，造成財務雪上加霜）與提撥率（指費率）不足的問題，行政部門現在雖然已撥補兩年，今年也要撥補，但未來要撥補的計畫是什麼？應有規劃。
賴香伶說，勞動部一直說改革共識尚未達成，但沒有提版本，等於沒有修法進度。賴說，新制年資（指2009年勞保年金化之後的保險年資）要怎麼處理，「長痛短痛都要痛」，要求勞動部在立院下會期提出修法方向。勞保財務危機對年輕世代來說是不可預期的風險，這風險若無法解決，國會要負責，行政部門更要付最大責任。