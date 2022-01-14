勞保破產危機／為何洞這麼大？源自於08年朝野加碼修法

我國勞保制度在1950年實施，今年已經邁入72歲了。過去72年來，勞保從未離破產如此近。造成這項危機的關鍵，就是在2008年修法新增「勞保年金」時，朝野爭相加碼提高給付，導致保費收入與給付長期失衡；之後我國進入少子化及高齡化社會，未來繳費的人會越來越少，領錢的人卻越來越多，更讓勞保失速墜落的速度加快。

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