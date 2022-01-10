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呼籲民眾悠遊卡綁定台北通　柯文哲：更易於辨識足跡

▲台北市長柯文哲10日在北市防疫記者會上表示，為了讓疫調單位容易辨識民眾的相關確診足跡，呼籲民眾都能將自己常使用的悠遊卡綁定台北通app。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲10日在北市防疫記者會上表示，為了讓疫調單位容易辨識民眾的相關確診足跡，呼籲民眾都能將自己常使用的悠遊卡綁定台北通app。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-10 16:42:32

因應桃機群聚感染狀況擴大，每日本土確診案例增加，台北市政府近日時常臨時加開北市防疫記者會。今（10）日下午則由市長柯文哲等人主持，而在會中柯文哲也向民眾喊話，為了在防疫上讓疫調單位更容易辨識確診者的相關足跡，也讓需要被匡列的民眾更容易被通知，因此希望在台北市通勤的民眾們，都能夠下載台北通app，並綁定日常使用的悠遊卡，這樣就變成實名制悠遊卡。

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柯文哲表示，只要民眾使用台北通app綁定悠遊卡，該張悠遊卡就形同是「實名制悠遊卡」，疫調相關單位在進行相關足跡調查時，就可以知道確診個案是搭乘什麼交通工具，還有什麼時間在哪裡上下車，更容易判別傳染途徑與需要清消的位置。

柯文哲直言，在還沒有綁定悠遊卡的狀況下，「一但要做疫調的時候，我們根本就找不到你。」柯文哲說，只能靠確診者自行回憶相關行程，還得透過電信足跡的方式進行。此外悠遊卡機器也可以使用在大型場館或是大型活動上，入場時透過刷悠遊卡的方式入場，比起手機掃描QR code還要更快，也能達到實名制的效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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