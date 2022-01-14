勞保破產危機／不只勞保 政府潛藏債務累計達15.9兆

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依立法院預算中心111年度中央政府總預算案整體評估報告，中央政府未受《公共債務法》債限規範之潛藏負債已近15.9兆元，較2011年增加4.3兆元。
立法院預算中心指，國際貨幣基金組織訂定的財政透明度手冊，特別強調對政府財務結構和融資情況完整表達，以藉此評估國家財政狀況穩健程度。但我國中央政府所公布之債務餘額，部分負債未列入《公共債務法》所稱之公共債務內，也有用其他實施計畫方案以定義方式來排除公共債務計算的債務。
預算中心指出，這些範圍包括將非營業基金所的長、短期負債，在達到一定自償率或投資金額後，即認定為「自償性債務」而未列入《公共債務法》中的未償債務餘額；另外也包括該債務最終承擔者為政府者。這些債務經保守估計約達15.9兆元，而且還有部分可能是已發生負債但仍未被查知者。
依預算中心列舉，除了勞保潛藏債務近11兆元外，非營業基金負債達3兆元，公務員退撫基金未來支付缺口中央政府負擔約1兆元，國民年金潛藏負債約8000多億元，公保隱藏負債約1000億元，農保潛藏負債約800億元，健保總經費法定下限不足數約115億元等。
文化大學經濟學系教授柏雲昌批評，潛藏負債越來越多，原因就是不負責任的政府隨便亂承諾！柏雲昌解釋，政府的收入減掉支出如果不足就是負債，但像勞保、公保這類社會保險，收入並不是進入國庫，但政府為了分攤部分風險而承諾支付部分保費，甚至說會負最終給付責任，但事實上政府要負擔的錢，也是從納稅人身上收來。
近年政府遲遲未提出勞保改革方案，但卻一再表示「政府不會讓勞保倒」，
柏雲昌也批評，「不是大家都在說謊，是政府在說謊」，保險就是風險分攤的概念，如果風險越來越大，本來就可以調漲保費因應，但政府不斷承諾要分攤，最後導致潛藏負債越來越多，甚至把原本應該要負的錢挪到其他項目上，代表這個政府就是空殼子，就是個不負責任的政府。
柏雲昌說，未來政府若要調漲保費或是調整政府分攤保費比例，應說清楚過去人民繳的錢都用到哪去了；參加保險的人也應先有認知，未來保費只會越來越。
台灣大學國家發展研究所兼任教授辛炳隆說，在勞保基金只剩4年壽命、人口已經變成「倒金字塔」（指老人比年輕人多）的情況下，要從其他財源收入建立「儲備基金」，或是改為只要準備幾個月準備金的「隨收隨付制」，時間點都已經過了。
辛炳隆解釋，若在未來某個時間點出現大量符合請領老年給付者來請領，上述兩個制度都有可能讓勞保制度面臨危機。若要減緩勞保改革阻力，一定要想辦法另籌財源，調高「營業稅」是可以考慮的方向之一。